Krejčíková a Sinaková jsou před US Open v semifinále čtyřhry v Clevelandu

Cleveland - Nasazené jedničky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková postoupily na turnaji v Clevelandu do semifinále čtyřhry. V generálce na US Open, kde mohou zkompletovat svou grandslamovou sbírku, porazily německo-ruský pár Vivian Heisenová, Jekatěrina Alexandrovová.

Po výhře 6:3 v úvodním setu české favoritky zaváhaly v koncovce druhé sady, když ve dvanáctém gamu potřetí v tomto dějství ztratily servis a prohrály 5:7. Rozhodující super tie-break ale jasně patřil českému duu, které povolilo soupeřkám jen tři míče a vyhrálo 10:3.

Krejčíková byla v Clevelandu nasazenou jedničkou i ve dvouhře, ale ve středu ve druhém kole prohrála 4:6 a 1:6 s Američankou Bernardou Peraovou. Siniaková vypadla v prvním kole.

Třiadvacáté hráčce světa Krejčíkové se tak přípravné období před letošním závěrečným grandslamem příliš nevydařilo. Na čtyřech turnajích na tvrdém povrchu si připsala jen dvě výhry a čtyři porážky.

Martincová vypadla v Granby ve 2. kole

Tenistka Tereza Martincová vypadla na turnaji v kanadském Granby v generálce na US Open ve 2. kole. Nasazená osmička podlehla 3:6, 6:7 devatenáctileté Francouzce Diane Parryové.

Sedmadvacetiletá Martincová měla po prohraném prvním setu dobrou příležitost vynutit si třetí sadu. Za stavu 5:5 vybojovala brejk a podávala na zisk setu, ale Parryová si vzala servis zpět a srovnala. V tie-breaku se Martincové už vůbec nedařilo a prohrála hladce 1:7.

Výsledky tenisových turnajů

Turnaj žen v Clevelandu

(tvrdý povrch, dotace 251.750 dolarů)

Dvouhra - 2. kolo:

Peraová (Fr.) - Krejčíková (1-ČR) 6:4, 6:1, Brengleová (USA) - Alexandrovová (3-Rus.) 3:6, 7:5, 7:5.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Heisenová, Alexandrovová (Něm./Rus.) 6:3, 5:7, 10:3.

Turnaj žen v Granby v Kanadě

(tvrdý povrch, dotace 251.750 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Parryová (Fr.) - Martincová (8-ČR) 6:3, 7:6 (7:1), Mariaová (Něm.) - Bondárová (4-Maď.) 6:3, 6:2, Kasatkinová (1-Rus.) - Frechová (Pol.) 6:3, 6:2, Savilleová (9-Austr.) - Sebovová (Kan.) 6:1, 6:0, Marinová (Kan.) - Paoliniová (3-It.) 4:6, 6:1, 6:2, Kosťuková (10-Ukr.) - Stakusicová (Kan.) 6:7 (3:7), 6:4, 6:1, Wang Si-jü (Čína) - Braceová (Kan.) 7:6 (7:4), 6:1.

Turnaj mužů ve Winston-Salemu

(tvrdý povrch, dotace 823.420 dolarů)

Dvouhra - 3. kolo:

Van de Zandschulp (2-Niz.) - Munar (15-Šp.) 6:3, 6:3, Cressy (4-USA) - Sonego (14-It.) 6:7 (4:7), 6:2, 7:6 (7:3), Mannarino (Fr.) - Ramos (8-Šp.) 6:3, 6:3, Bonzi (10-Fr.) - Monteiro (Braz.) 7:5, 6:2, Hüsler (Švýc.) - Ivaška (11-Běl.) 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:3), Draper (13-Brit.) - Thiem (Rak.) 6:1, 6:4, Gasquet (Fr.) - Johnson (USA) 6:7 (3:7), 6:4, 6:3, Djere (Srb.) - Kubler (Austr.) 7:6 (7:4), 6:7 (11:9), 6:3.