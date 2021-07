Krejčíková a Martincová jsou v semifinále Prague Open

Praha - Vítězka Roland Garros Barbora Krejčíková a osmá nasazená Tereza Martincová jsou v semifinále tenisového turnaje Livesport Prague Open. Krejčíková ve čtvrtfinále porazila 6:3 a 6:0 deblovou partnerku Kateřinu Siniakovou. Martincová přehrála dvakrát 6:2 Viktórii Kužmovou ze Slovenska. Turnaj může vyvrcholit českým finále, protože každá z českých semifinalistek je v jiné polovině pavouka.

Dlouholeté partnerky ve čtyřhře Krejčíková a Siniaková proti sobě ve dvouhře hrály na okruhu WTA poprvé. "Je těžké, že takhle musíme proti sobě nastoupit a jedna z nás musí prohrát. Ale jsem ráda, že jsem vyhrála já, protože jsem chtěla vyhrát. Ale je mi líto Katky, protože jí vždycky přeju to nejlepší," komentovala nepříjemné derby pro Českou televizi Krejčíková.

Třináctá hráčka světového žebříčku neudržela v prvním setu vedení 3:1, ale od stavu 3:3 už Siniakové nepovolila ani hru. "Myslím, že to nebylo úplně na jednu bránu ani v jednom gamu. Důležitý byl první set. Uklidnila jsem se, začala jsem víc švihat a hrát líp. Katka se trápila na servisu, mně se naopak po včerejšku tentokrát dařil," řekla Krejčíková, která vyhrála osmnáctý z posledních devatenácti zápasů.

Od květnového turnaje ve Štrasburku ji porazila jen světová jednička a pozdější šampionka Wimbledonu Ashleigh Bartyová v osmifinále londýnského turnaje. Další soupeřkou Krejčíkové bude v semifinále devatenáctiletá Číňanka Wang Sin-jü. "Moc ji neznám. Vím, že je mladá, poměrně vysoká. Má dobrý servis, hraje rány z forhendu i z bekhendu. Po dvou měsících, co jdu z jednoho zápasu do druhého, mi přijde, že jde moje forma dolů, je těžké to udržet. Víceméně jenom bojuju a snažím se fakt hrát každý balon, jako by byl poslední," dodala Krejčíková.

Martincová v prvním setu promarnila vedení 2:0, dovolila soupeřce vyrovnat, ale poté už neztratila ani game. Ve druhé sadě naopak šestadvacetiletá Češka prohrávala 0:2, ale šesti úspěšnými hrami za sebou dotáhla zápas do vítězného konce.

"Je to skvělé. Nikdy se mi v Praze nedařilo, svazovalo mě to tady a výkony byly šílené. Semifinále doma je pro mě fakt skvělé, je to úplně něco jiného než na jakémkoliv jiném turnaji," řekla Martincová v rozhovoru na kurtu.

Martincová postoupila do čtvrtého semifinále na okruhu WTA a bude usilovat o první finálovou účast v kariéře. Její soupeřkou bude devátá nasazená Greetje Minnenová z Belgie, kterou loni v jediném dosavadním vzájemném utkání porazila ve dvou setech.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů v Bastadu

(antuka, 481.270 eur):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Ruud (1-Nor.) - Laaksonen (Švýc.) bez boje, Coria (Arg.) - Garín (2-Chile) 6:4, 4:6, 6:2, Hanfmann (Něm.) - Rinderknech (Fr.) 6:4, 6:3.

Turnaj žen Livesport Prague Open

(tvrdý povrch, dotace 236.238 dolarů)

Dvouhra - čtvrtfinále:

Krejčíková (2-ČR) - Siniaková (5-ČR) 6:3, 6:0, Martincová (8-ČR) - Kužmová (SR) 6:2, 6:2.

Turnaj žen v Lausanne (antuka, dotace 235.238 dolarů): Dvouhra - 2. kolo: Ferrová (2-Fr.) - Parksová (USA) 6:4, 1:6, 6:0, Dijasová (Kaz.) - Giorgiová (4-It.) 6:4, 6:4, Garciaová (5-Fr.) - Sharmaová (Austr.) 7:6 (7:3), 3:6, 6:3, Burelová (Fr.) - Rachimovová (Rus.) 1:6, 6:3, 6:3. Čtvrtfinále: Zidanšeková (1-Slovin.) - Bronzettiová (It.) 6:4, 4:6, 6:3. Čtyřhra - čtvrtfinále: Bandecchiová, Waltertová (Švýc.) - Ivachněnková, Malečková (Rus./ČR) 7:6 (7:4), 6:3.