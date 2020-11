Krejčí snil o draftu NBA už jako malý kluk

Praha/Zaragoza - Jako pátý český basketbalista v historii by se mohl dočkat výběru na draftu NBA dvacetiletý rozehrávač španělské Zaragozy Vít Krejčí. Rodák ze Strakonic se bude o nejlepší ligu světa ucházet po kvartetu Jiří Zídek mladší, Jiří Welsch, Jan Veselý a Tomáš Satoranský, přestože se momentálně vyrovnává s vážným zraněním kolena. Draft se uskuteční virtuálně v noci ze středy na čtvrtek.

"Draft je den, o kterém jsem snil už jako malý kluk. Bude to ohromná zkušenost," řekl Krejčí v rozhovoru poskytnutém agenturou PPGSport, která jej zastupuje. Mohl by se stát prvním draftovaným Čechem od roku 2012, kdy Washington sáhl po současném hráči Chicaga Satoranském.

"Komunikace s týmy probíhala hlavně hned poté, co jsem se do draftu přihlásil. Většinou se tam sešlo pár lidí z týmu a každý se ptal na nějaké otázky. Jak osobní, tak okolo basketu. Bylo vidět že se týmy nezajímají jen o basketbalovou stránku hráče, ale i o to, jaký je to člověk," uvedl Krejčí, který se na draft přihlásil v polovině dubna. "Vím, že ta práce mi teprve začíná. Hrozně se ale na tu cestu těším. Jsem zvědavý, kam až nás dovede," řekl už tehdy Krejčí.

Rodák ze Strakonic působí už od 14 let ve Španělsku a postupně se propracoval do prvního týmu Zaragozy. Loni v únoru debutoval v české reprezentaci v domácím utkání v Pardubicích proti Bosně. V září se těsně nedostal na mistrovství světa v Číně, kde tým kouče Ronena Ginzburga vybojoval historické šesté místo. Při posledním zúžení nominace se do kádru nevešel spolu se Šimonem Puršlem.

Aktuálně se ale Krejčí vyrovnává se zdravotní potíží. Na konci září si v duelu španělské ligy proti Realu Madrid přetrhl přední zkřížený vaz v koleni a musel na operaci. Čeká jej mnohaměsíční rekonvalescence.

"Koleno se léčí skvěle. První měsíc je extrémně důležitý a myslím, že jsme ho zvládli dobře. Nyní už postupujeme pomalu krok za krokem a každý den se cítím lépe," popsal Krejčí svůj aktuální stav. "Je potřeba dobře sledovat, jak se koleno hojí, ale předpokládáme, že do konce měsíce bych měl být schopný zase normálně chodit bez berlí. Poté uvidíme, ještě mě čeká dlouhá cesta, ale myslím, že máme dobře našlápnuto," dodal Krejčí.