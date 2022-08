Krejčí: Jinde než v Bostonu jsem v NHL hrát nechtěl, roli hrálo i MS

Hokejista Bostonu David Krejčí přijímá od spoluhráčů gratulace ke gólu ve 4. utkání 2. kola play off NHL s New Yorkem Islanders.

Hokejista Bostonu David Krejčí přijímá od spoluhráčů gratulace ke gólu ve 4. utkání 2. kola play off NHL s New Yorkem Islanders. ČTK/AP/Frank Franklin II

New York - Vydařené mistrovství světa ve Finsku a na něm úspěšná obnovená spolupráce s Davidem Pastrňákem hrály roli v návratu Davida Krejčího do NHL a do Bostonu. Šestatřicetiletý hráč, který minulou sezonu strávil v extraligové Olomouci, podepsal s Bruins roční smlouvu v pondělí a těší se na 16. sezonu v kanadsko-americké soutěži. Krejčí v ní doposud hrál jen za Boston, v jehož dresu v roce 2011 vyhrál Stanleyův pohár.

"Bruins byli jedinou volbou. Jsem moc rád, že jsme se domluvili," řekl Krejčí zámořským novinářům na telekonferenci. "Samozřejmě, že existoval i plán B, ale jinde jsem hrát nechtěl," podotkl hvězdný útočník. V rozhovoru pro deník Sport přiznal, že pokud by se do NHL nevrátil, pokračoval by v mateřské Olomouci.

Rodák ze Šternberka se do extraligy trochu nečekaně vrátil před rokem a v základní části i play off byl nejproduktivnějším hráčem týmu. Celkem za Hanáky odehrál 56 zápasů a nasbíral 51 bodů (23+28).

"Bylo to ještě lepší, než jsem si myslel, že bude. Už jen to, že jsem mohl být každý den s rodinou. Budu si to pamatovat navždy, bylo to úžasné. Být doma, kde jsem vyrůstal. Byla to skvělá zkušenost a samozřejmě, že mi to bude chybět. Bude mi chybět rodina, přátelé, spoluhráči z minulé sezony. Ale cítím, že jsem zpátky, kam patřím," přiznal Krejčí.

Krejčí v uplynulé sezoně startoval na olympijských hrách v Pekingu i na mistrovství světa ve Finsku, na němž česká reprezentace získala bronzové medaile. A hvězdný útočník na tom měl velkou zásluhu, protože v deseti utkáních vstřelil tři branky a přidal devět asistencí. V kanadském bodování turnaje skončil šestý, ze spoluhráčů byl lepší jen Roman Červenka. Krejčí navíc mohl opět hrát v útoku s Davidem Pastrňákem, se kterým se znovu potká i v Bostonu.

"To byl určitý zlom v mém rozhodnutí vrátit se do NHL. Jak jsem s ním hrál, viděl jsem, co spolu ještě dokážeme. Bylo to docela fajn. Hodně jsme se spolu bavili a je to jeden z důvodů, proč jsem zpět. Abychom si spolu mohli opět zahrát," řekl s úsměvem Krejčí. S Pastrňákem i dalšími hráči Bruins byl v kontaktu v sezoně i po jejím skončení. S řadou z nich se navíc osobně potkal na svatbě Tuukky Raska koncem července v Itálii.

Fanoušci Bostonu věří, že po návratu Krejčího nebo podpisu nové smlouvy kapitána Patricea Bergerona mají Bruins poslední šanci na útok na Stanleyův pohár. Za rok by totiž měla odstartovat velká přestavba týmu. "Jsme plní odhodlání. Nevím, kolik let z kariéry nám ještě zbývá, ale vracíme se, aby se nám něco povedlo. Protože týmu věříme," citoval Krejčího web nhl.com/cs. "Věřím, že mám ještě hodně co nabídnout. Vím, že se lidi baví o mém věku. Ale to je jenom číslo. Cítím, že jsem v dobré formě," podotkl šestatřicetiletý útočník.

Krejčí dosud za Boston v základní části kanadsko-americké soutěže odehrál 962 zápasů s bilancí 215 gólů a 515 asistencí. V příští sezoně se může dočkat jubilejního 1000. utkání v NHL. "Je příjemné dosáhnout tisícovky v jednom dresu. Doufám, že se mi to povede, cenil bych si toho strašně moc," přiznal pro Sport útočník, který podepsal roční smlouvu na milion dolarů. Další dva miliony ale může získat jako bonusy.