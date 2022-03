Křeček se ohradil proti Zelenskému, vysloužil si kritiku zástupkyně i politiků

Brno - Ombudsman Stanislav Křeček si vysloužil kritiku některých politiků i své zástupkyně Moniky Šimůnkové za reakci na projev ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Zelenskyj řekl, že Ukrajinci budou umírat kvůli slabosti NATO, které odmítá jeho žádosti o vytvoření bezletové zóny nad Ukrajinou. Křeček na facebooku uvedl, že Česko pomáhá Ukrajině na úkor vlastních občanů a "ještě se máme nechat urážet", což se mu "přestává líbit". Šimůnková se od jeho slov distancovala. Ministr práce a sociálních věcí, vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL) označil v televizi Prima ombudsmanův výrok za slova, která jsou trochu mimo realitu. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) by měl Křeček přestat vykopávat umělé příkopy.

Zelenskyj uvedl, že NATO odmítá prohlásit bezletovou zónu nad Ukrajinou, čímž dává prostor pro bombardování Ukrajiny ze strany Ruska. Západní představitelé od začátku ruské invaze zavedení bezletové zóny nad Ukrajinou vylučují s odůvodněním, že by to vyžadovalo, aby letouny NATO střílely na ruská stíhací letadla. To by podle nich mohlo vyvolat širší konflikt s Ruskem.

"Pomáháme, jak můžeme, na úkor vlastních občanů. A ještě se máme nechat urážet? Přestává se mi to líbit," uvedl Křeček na facebookovém profilu. Příspěvek potom smazal s odůvodněním, že nechce vzbuzovat nenávist. ČTK dnes napsal, že svůj postoj k ruské agresi několikrát zřetelně vyjádřil a nic na tom nemění. "Jen se mně dotklo obviňování našich občanů ze slabosti. Nic více a nic méně. Ani vláda, ani občané si takové hodnocení nezaslouží," uvedl Křeček.

Jeho slova směrem k Zelenskému nezůstala bez odezvy. Například podle serveru iDNES.cz se od nich distancovala jeho zástupkyně Šimůnková. Podle ní si Křeček plete roli populistického politika s posláním a úlohou veřejného ochránce práv. "Jeho příspěvky na facebooku, relativizující konflikt na Ukrajině, ale mnohé další výroky z posledních měsíců, a to na adresu menšin, práv dětí i žen a tak dále, mě jako jeho zástupkyni velmi znepokojují a nesouhlasím s nimi," uvedla Šimůnková. Dodala, že Křeček svými výroky poškozuje dosavadní výbornou práci kanceláře.

Podle Jurečky byl výrok trochu mimo současnou realitu. "Pokud je někdo veřejný ochránce práv, tak musí chápat tu situaci v tom kontextu, kdy prezident Zelenskyj je v praxi ochráncem práv svého lidu. Ten člověk je extrémně vyčerpaný, dělá maximum v této tíživé situaci a i on sám v první linii za lidem stojí a chrání jeho práva. To je potřeba vnímat. To, že mu zároveň tečou nervy, to je pochopitelné. To, že by pro svůj lid chtěl ještě větší podporu Západu, to si myslím, že my, a zrovna Česká republika pro to děláme maximum možného a nejen za nás, ale i na mezinárodním poli," řekl dnes Jurečka v pořadu Partie Terezie Tománkové v CNN Prima News. Rakušan na twitteru uvedl, že Křeček musí pochopit, že Ukrajinci bojují i za naši svobodu, a proto by měl přestat vykopávat umělé příkopy.