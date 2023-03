Krčmář uzavřel sezonu 16. místem v závodě s hromadným startem, vyhrál Bö

Oslo - Biatlonista Michal Krčmář uzavřel Světový pohár 16. místem v závodě s hromadným startem. Devatenáctou výhru v sezoně si v Oslu připsal norský suverén Johannes Thignes Bö. Na malý křišťálový glóbus mu to ale nestačilo. Ten díky dnešní třetí příčce uhájil jiný Nor Vetle Sjaastad Christiansen.

Krčmář se díky bezchybné úvodní položce držel v prvních dvou kolech v přední skupině, ale na druhé střelbě jednou minul a propadl se na patnácté místo. Vestoje pak musel na dvě trestná kola a klesl na konec první dvacítky. Závěrečnou nulou si znovu o něco polepšil.

Vítěz Světového poháru Bö sice musel dohánět ztrátu po úvodní "ležce", kdy udělal jednu chybu, ale pak si vypracoval výrazný náskok a další chyba při závěrečné položce už nemohla na jeho triumfu nic změnit. Nechal o 16,7 sekundy za sebou bezchybného Švýcara Niklase Hartwega. Třetí Christiansen na vítěze ztratil 19,4 sekundy, v hodnocení disciplíny ho ale o třicet bodů porazil. Bö doplatil na absenci z Östersundu, poté co se léčil s koronavirem.

Jako poslední budou v této sezoně bojovat o body do Světového poháru biatlonistky v závodě s hromadným startem, kterého se zúčastní také Markéta Davidová s Terezou Voborníkovou.

SP v biatlonu v Oslu - závody s hromadným startem:

Muži (15 km): 1. J. T. Bö (Nor.) 38:51,9 (2 trest. okruhy), 2. Hartweg (Švýc.) -26,2 (0), 3. Christiansen (Nor.) -35,2 (0), 4. Fillon Maillet (Fr.) -36,8 (1), 5. Laegreid (Nor.) -40,0 (1), 6. Ponsiluoma (Švéd.) -43,0 (4), ...16. Krčmář (ČR) -2:02,5 (3).

Konečné pořadí závodu s hromadným startem (po 4 závodech): 1. Christiansen 270, 2. J. T. Bö 240, 3. Laegreid 208, 4. Dale (Nor.) 206, 5. Stalder (Švýc.) 143, 6. Claude (Fr.) 132, ...9. Krčmář 111.

Konečné pořadí SP (po 21 závodech): 1. J. T. Bö 1589, 2. Laegreid 1098, 3. Christiansen 935, 4. Doll (Něm.) 782, 5. Ponsiluoma 779, 6. T. Bö (Nor.) 684, ...13. Krčmář 581, 44. Štvrtecký 86, 52. Mikyska 67, 77. Mareček 17, 90. Václavík (všichni ČR) 7.

15:10 ženy (12,5 km).