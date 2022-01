Krčmář byl ve sprintu SP v Oberhofu třicátý, vyhrál Loginov

Oberhof (Německo) - Nejlepší český biatlonista Michal Krčmář skončil třicátý v dnešním sprintu Světového poháru v Oberhofu. Udělal dvě chyby na střelnici a ztratil téměř minutu a půl na Alexandra Loginova, který úvodní závod kalendářního roku 2022 vyhrál. Ruský biatlonista si připsal čtvrtý triumf ve Světovém poháru v kariéře.

Krčmář při první položce čekal před druhou ranou, než pomine poryv větru. Vyplatilo se mu to. Vyčistil všechny terče, zatímco rychleji střílející favorit Johannes Thingnes Bö netrefil tři a pokazil si závod. Navzdory druhému nejrychlejšímu běhu skončil s celkově pěti chybami až osmadvacátý. I Krčmář pak vestoje dvakrát minul. "Mrzí mě ta pátá rána, tam jsem ji měl spíš odložit. Mohl jsem si s tím poradit líp," litoval v rozhovoru s Českou televizí.

Nakonec uzavřel třetí desítku. Z českých reprezentantů bodoval ještě Adam Václavík, jenž po třech trestných kolech obsadil 36. příčku, což je jeho nejlepší výsledek v olympijské sezoně. Do nedělního stíhacího závodu postoupil ještě ze 42. místa Jakub Štvrtecký. Na střelnici si vedl z českých reprezentantů nejlépe Vítězslav Hornig, který udělal jen jednu chybu, ale vinou podprůměrného běhu i tak obsadil až 83. příčku. Ještě o deset míst za ním byl se třemi chybami Milan Žemlička.

Devětadvacetiletý Loginov za silného sněžení a proměnlivého větru minul jen jeden terč a rychlým závěrečným kolem se posunul ze třetího místa po druhé střelbě až do čela. Lídra Světového poháru Emiliena Jacquelina z Francie, který absolvoval dvě trestná kola, nechal za sebou o 6,5 sekundy. Třetí skončil Nor Sturla Holm Laegreid, který na vítěze ztratil patnáct sekund.

Muži (10 km): 1. Loginov (Rus.) 27:00,8 (1 tr. okruh), 2. Jacquelin (Fr.) -6,5 (2), 3. Laegreid (Nor.) -15,1 (1), 4. Kühn -18,6 (2), 5. Rees (oba Něm.) -20,2 (1), 6. Babikov (Rus.) -23,0 (0), 7. T. Bö (Nor.) -23,6 (3), 8. Serochvostov (Rus.) -25,8 (2), 9. Fillon Maillet (Fr.) -29,5, 10. Andersen (Nor.) -38,2 (1), ...30. Krčmář -1:24,5 (2), 36. Václavík -1:39,5 (3), 42. Štvrtecký -1:50,8 (3), 83. Hornig -3:25,2 (1), 93. Žemlička (všichni ČR) -3:55,4 (3).

Pořadí SP (po 10 z 22 závodů): 1. Jacquelin 425 b., 2. Fillon Maillet 401, 3. Christiansen (Nor.) 372, 4. Samuelsson (Švéd.) 371, 5. T. Bö 356, 6. Latypov (Rus.) 336, ...28. Krčmář 127, 67. Štvrtecký 14, 80. Václavík 80.

14:15 ženy (7,5 km).