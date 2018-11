Praha - Projevy antisemitismu v České republice jsou dlouhodobě spíše v menší míře, než je tomu v některých dalších evropských zemích. V rozhovoru s ČTK to řekl tajemník Federace židovských obcí (FŽO) Tomáš Kraus. Fyzických útoků FŽO eviduje minimum, více nenávistných projevů je na internetu. Připravuje se definice antisemitismu, kterou by měl v podobě usnesení přijmout Parlament a jež by měla například usnadnit posuzování takových případů policií či soudy. FŽO se dnes připojuje ke křesťanské iniciativě Červená středa, která připomíná lidi pronásledované pro jejich víru.

"Byli bychom rádi, kdyby Parlament v lednu ještě před Dnem památky obětí holokaustu přijal definici antisemitismu. Přistouplo k tomu již několik států a vyplývala by z toho i metodologie pro orgány činné v trestním řízení, pro policii," uvedl. Policie si podle něj vede vlastní statistiku. "Drží se svých kritérií, trestního zákoníku, přestupkového řádu, někdy ale dochází k tomu, že není jasné, jaký je motiv činu. Není vyloučené, že když se taková statistika zavede, čísla trochu povyskočí," řekl Kraus.

Pravidelnou zprávu o antisemitismu připravuje FŽO na počátek příštího roku. Podle zprávy publikované v roce 2016 bylo v předešlém roce v ČR 221 projevů nenávisti vůči Židům; počet je poslední roky přibližně stejný. FŽO míní, že mnoho případů ale pravděpodobně zůstává nenahlášených. Nenávist se nadále šíří zejména na internetu. Ze zmíněných 221 projevů jich bylo internetových 182, tedy 82 procent.

Policie dnes na svém facebookovém profilu upozornila na to, že i příspěvkem na sociálních sítích mohou lidé spáchat trestný čin. Podle Krause nenávistných projevů na internetu letos přibývá, jiných útoků je letos podobně jako v minulých letech v řádu jednotek.

Zatímco Česko se s výraznými projevy antisemitismu nepotýká, podle zprávy, kterou zveřejnila v úterý CNN na svém webu, je v Evropě antisemitismus stále živý a nikdy nezmizí. Podle průzkumu mezi 7000 respondenty v sedmi evropských zemích na kontinentě stále převládají předsudky vůči Židům. Více než čtvrtina dotázaných uvedla, že Židé mají příliš velký vliv v oblasti financí a byznysu. Jeden z pěti říká, že mají příliš velký vliv v médiích a politice. A v jednotlivých zemích jsou čísla ještě větší - 42 procenta Maďarů věří, že Židé mají přílišný vliv na finance a byznys napříč světem. Sice 44 Evropanů souhlasí s tím, že antisemitismus je narůstající problém, 18 procent si ale myslí, že antisemitismus v jejich zemí odpovídá každodennímu životu Židů. A třetina Evropanů míní, že Židé využívají holokaust k dosažení svých cílů.

Podle Krause jsou výsledky průzkumu alarmující. ČR do něj nebyla zahrnuta. "Zatím jsme jako česká společnost v komfortním stavu, ale zkušenosti zvenku nám říkají, že se to může zvrtnout během několika let," upozornil. Nárůst antisemitismu má podle něj v západní Evropě souvislost s migrační krizí.