Krasobruslařské MS bude bez Rusů a se skromným českým zastoupením

Montpellier (Francie) - Mistrovství světa v krasobruslení, které začne ve středu ve francouzském Montpellier, bude poznamenáno absencí ruských reprezentantů potrestaných za invazi své země na Ukrajinu a se skromnou českou účastí. Zatímco na olympijských hrách v Pekingu mělo Česko zastoupení ve všech kategoriích, tentokrát budou závodit jen Eliška Březinová a taneční pár Natálie a Filip Taschlerovi.

Mimořádně otevřená je za současných okolností ženská soutěž, v níž Rusky v posledních letech dominovaly. Jako jediná z olympijských medailistek bude na MS závodit bronzová Japonka Kaori Sakamotová, která v Pekingu vytěžila cenný kov z nezdaru favorizované Kamily Valijevové psychicky poznamenané dopingovou kauzou. Na světový titul mohou útočit stříbrná medailistka z MS 2018 Wakaba Higučiová z Japonska, Korejka Jo Jong nebo Američanka Alysa Liuová, které mají v repertoáru trojitý axel. Prosadit se může také Belgičanka Loena Hendrickxová nebo americká šampionka Mariah Bellová.

Šestadvacetiletá Březinová bude navazovat na životní vystoupení z olympijských her, kde si vylepšila osobní rekordy v krátkém programu i volné jízdě a skončila dvacátá. O čtyři příčky výše se v Pekingu umístili tanečníci Taschlerovi. Mladý sourozenecký pár bude na seniorském mistrovství světa závodit podruhé, loni z 22. místa nepostoupil do volných tanců. Tentokrát by si Taschlerovi měli vést lépe, pokud potvrdí progres, který v olympijské sezoně udělali.

Francouzští fanoušci ale budou sledovat především olympijské šampiony Gabriellu Papadakisovou a Guillamea Cizerona, kteří budou doma útočit na pátý světový titul v kariéře. Při absenci ruských tanečníků jim mohou konkurovat zejména americké páry Madison Hubbellová, Zachary Donohue a Madison Chocková, Evan Bates.

Kategorie tanečních párů uvidí také ojedinělý návrat na mistrovství světa. Šestatřicetiletý Japonec Daisuke Takahaši bude jako první mistr světa v kategorii jednotlivců závodit na MS později jako tanečník. Šampion z roku 2010 se předloni začal věnovat tancům na ledě a společně s Kanou Muramotovou letos získali stříbro na mistrovství čtyř kontinentů.

Po odchodu Michala Březiny nemá Česká republika zastoupení v kategorii mužů. Tam je uvolněný světový trůn, protože vítěz posledních tří světových šampionátů a úřadující olympijský šampion Nathan Chen se musel odhlásit kvůli zranění. Zdravotní problémy zastavily také dvojnásobného olympijského vítěze Juzurua Hanjua, který získal světový titul v letech 2014 a 2017.

Očekává se souboj japonských krasobruslařů, kteří doplnili Američana Chena na stupních vítězů po olympijské soutěži. Stříbro na ZOH i loňském MS získal Juma Kagijama, kterému by měl konkurovat zkušenější Šoma Uno. Ukázat se bude chtít také bronzový medailista z MS 2019 Američan Vincent Zhou, jenž na olympiádě nemohl v individuální soutěži závodit kvůli pozitivnímu testu na koronavirus.

Velmi oslabená bude soutěž sportovních dvojic, v níž bude scházet pět nejlepších z olympijských her. Vedle potrestaných Rusů na světový šampionát neposlala žádné krasobruslaře ani Čína. O medaile by se měly utkat severoamerické dvojice a japonský pár, na olympijských hrách zaujali devátým místem také mladí Gruzínci Karina Safinová a Luka Berulava.

Program MS:

Středa 23. března: 11:10 ženy - krátký program, 18:30 sportovní dvojice - krátký program,

čtvrtek 24. března: 11:30 muži - krátký program, 18:53 sportovní dvojice - volné jízdy,

pátek 25. března: 11:00 taneční páry - rytmický tanec, 18:00 ženy - volné jízdy,

sobota 26. března: 10:55 muži - volné jízdy, 17:05 taneční páry - volné tance.