Krasobruslařka Březinová se pár měsíců po operaci kolena chystá na MS

Saitama (Japonsko)/Praha - Krasobruslařka Eliška Březinová se pár měsíců po operaci kolena, kterou podstoupila po druhém místě na prosincovém mistrovství republiky, chystá na mistrovství světa. Na šampionát v japonské Saitamě byla nominována, protože žádná jiná česká závodnice nesplnila požadovaná bodová kritéria.

Koleno dlouholetou českou jedničku a účastnici loňských olympijských her v Pekingu trápilo od podzimu. "Když jsem nevyhrála mistrovství republiky, tak jsem se rozhodla pro ten zákrok. Nevěděli jsme, jestli to koleno vydrží. A věděla jsem, že kdyby něco, tak se stihnu připravit na mistrovství světa," řekla Březinová novinářům při on-line tiskové konferenci z Japonska.

Koncem ledna začala chodit na led. Rekonvalescenci a přípravu směřovala ke světovému šampionátu, i když neměla nominační jistotu. "Mentálně jsem se připravila, že budu za každou cenu bojovat o mistrovství světa. Minimálně jsem byla první náhradnicí," poznamenala.

Letenku na šampionát získala zhruba před měsícem, kdy vypršel termín pro plnění požadovaných limitů ve známkách za techniku v obou programech. Ty musejí všichni účastníci MS získat na mezinárodních závodech v aktuální nebo předchozí sezoně. "Byla jsem jediná, kdo ty limity měl vyjeté, tak to bylo rozhodnuté," uvedla Březinová. Republiková šampionka Barbora Vránková, jež kvůli nemoci nezávodila ani na ME, se odhlásila z posledního závodu, kde mohla kritéria splnit.

Zhruba před měsícem se Březinová zúčastnila menšího mezinárodního závodu v Rumunsku, protože nechtěla jet po operaci rovnou až na světový šampionát. V obou jízdách upadla a skončila sedmá za krajankou Nikolou Rychtaříkovou. "Tam to bylo ještě takové nijaké, stabilita skoků tam nebyla," hodnotila sedmadvacetiletá Češka své výkony.

Právě na stabilitě skoků se snažila v posledních týdnech před světovým šampionátem zapracovat. S piruetami problém neměla. V Saitamě bude závodit potřetí. "Poprvé jsem tady byla v roce 2014. Bylo to moje druhé mistrovství světa a první, kdy jsem se dostala do finále. Se štěstím, protože se rozsypala jedna holka v poslední rozjížďce," vzpomínala krasobruslařka, která na MS debutovala v roce 2012.

Saitama patří mezi její oblíbené destinace. "Hala má kapacitu 27.000 lidí a je to úplně úžasné. Nezávodíme ve větší hale, která tady navíc bývá plná," ocenila. Chtěla by předvést solidní výkon a pak uvidí, na co to bude stačit. Loni po chybě v krátkém programu obsadila 27. místo a nepostoupila do volných jízd. Jejím maximem na světové scéně jsou osmnácté příčky z let 2014 a 2018.

Při neúčasti potrestaných ruských krasobruslařek je soutěž žen otevřená. "O první místo může jet pět, šest holek. Nedokážu říct, kdo by mohl být favoritem," dodala.

Krátký program žen začne ve středu v 7:50 SEČ, volné jízdy jsou na programu v pátek od 9:20 SEČ.