Krasobruslaři Taschlerovi sbírají energii na další vrchol olympijské sezony

Praha - Tanečníci Natálie a Filip Taschlerovi před krasobruslařským mistrovství světa, které začne ve středu, sbírají energii na třetí vrchol olympijské sezony. Po jedenáctém místě na ME a šestnácté příčce na ZOH v Pekingu mohou útočit na vylepšení loňské dvaadvacáté příčky, kdy nepostoupili do volných tanců. V přípravě nejen pracovali na vylepšení detailů svých programů, ale dívčí část sourozeneckého páru také trávila čas nad učebnicemi. Taschlerovou totiž čeká maturita.

"Sezona je pro nás dost dlouhá. Spolupracoval jsme s mentálním koučem, snažíme se sesbírat poslední kapky energie. Budeme se snažit prostě zajet to, co umíme na tréninku, určitě bychom rádi šli nahoru o nějaké příčky," uvedl Taschler při on-line tiskové konferenci předtím, než zamířili do francouzského Montpellier. Tam nebudou závodit silné ruské páry, takže bude o něco slabší konkurence. "Ale jinak se většina těch, co byli na olympiádě, účastnit budou," poznamenal dvaadvacetiletý krasobruslař.

Jeho o dva roky mladší sestra je více než z nadcházejícího světového šampionátu nervózní ze závěrečné zkoušky na dálkovém lyceu, což je obdoba gymnázia. "Musím říct, že každý den nedělám nic jiného, než se učím. Snažila jsem se dopředu udělat hodně práce, abych se na mistrovství světa mohla soustředit jen na závod," svěřila se.

Na rozdíl od olympijských her, kde mělo Česko zastoupení ve všech kategoriích, na mistrovství světa bude vedle tanečníků závodit jen Eliška Březinová. Sportovní dvojice Jelizaveta Žuková, Martin Bidař se musela odhlásit kvůli zranění a v mužské kategorii není žádný náhradník za Michala Březinu, který už na šampionát neodjel. Původně nominovaný Georgii Reshtenko se nakonec bude chystat na dubnové MS juniorů. "Bude to asi smutnější, bohužel s tím nic neuděláme. Máme tam alespoň Elišku, tak si budeme fandit navzájem.Těšíme se na atmosféru. Budou tam povolení diváci, i naši nejlepší kamarádi se rozhodli, že nás přijedou podpořit, protože nás ještě neviděli závodit," komentoval to Taschler.

Soutěž tanečních párů je naplánovaná až na závěr programu mistrovství světa, protože francouzští pořadatelé věří v úspěch domácích olympijských šampionů Gabrielly Papadakisové a Guillaumea Cizerona. Ti budou útočit na pátý světový titul a možná se loučit s kariérou. "Nic oficiálního zatím nevyšlo. Co jsme se bavili s ostatními páry, co s nimi trénují, tak většina říkala, že asi skončí. Ale jsou to zatím konspirační teorie," poznamenal k tomu Taschler.

Přesné plány na letní přípravu budou dělat až po světovém šampionátu. Ale už nyní vědí, že společně se svým italským trenérem stráví nějakou dobu v Detroitu ve stáji kouče Igora Shpilbanda. "Budeme si vyměňovat zkušenosti. Bude něco jiného trénovat s ostatními páry, změníme prostředí. Většina jsou to bývalé juniorské páry, teď jdou do seniorů. Je to naše generace, ty páry známe," těšil se Taschler.