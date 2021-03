Krasobruslař Březina je zatím na MS třináctý, vede Hanju

Stockholm - Krasobruslař Michal Březina v krátkém programu na mistrovství světa spadl při čtverném salchowu a po první části soutěže mu patří 13. příčka. Postupem do volných jízd prakticky zajistil Česku místo na zimních olympijských hrách v Pekingu. Nejlepší krátký program dnes ve Stockholmu zajel dvojnásobný olympijský šampion Juzuru Hanju, který vede zhruba o šest bodů před japonským krajanem Jumou Kagijamou. Vítěz posledních dvou MS Nathan Chen je třetí.

Český reprezentant závodil poprvé od loňského mistrovství Evropy. "Bylo to zajímavý, trošku jako comeback. Trošičku se mi vracely vzpomínky na mistrovství Evropy, které bylo loni v lednu. Bylo to před závodem takový všelijaký. Snažil jsem se soustředit na to, abych si rozjel, co potřebuju," vykládal českým novinářům při on-line tiskové konferenci.

Osmý muž posledního světového šampionátu Březina loni na ME krátký program vyhrál. Tentokrát se mu tolik nedařilo, jízdu zahájil pádem při čtverném salchowu. "Jak jsem dlouho nikde nebyl, tak nejsem zvyklý na adrenalin a stres závodu. Dal jsem do toho salchowa všechnu sílu, co jsem měl, a prostě jsem ho nevyjel," popisoval třicetiletý krasobruslař.

Hrubou chybou se ale nenechal rozhodit. Zbytek jízdy zvládl bez problémů a ziskem 81,43 bodu se zařadil na třináctou příčku. Na desáté místo, které by dalo šanci dalšímu českému závodníkovi bojovat o ZOH na podzimní Nebelhorn Trophy, ztrácí necelých pět a půl bodu.

Po rozhovoru šel Březina sledovat kolegu z tréninkové skupiny Chena. Viděl, jak jeho parťák upadl při čtverném lutzu a udělal chybu v piruetě, takže získal jen 98,85 bodu, což je hluboko pod jeho osobním rekordem. Na vedoucího Hanjua ztrácí Chen přes osm bodů.

Hanju se místo obvyklé lyrické polohy tentokrát ukázal jako rocker a na píseň Let me entertain you Robbieho Williamse zajel famózní krátký program se čtverným salchowem a toeloopem a axelem skočeným bezprostředně z kroků.

Mezi oba favority se překvapivě vměstnal teprve sedmnáctiletý Kagijama. Juniorský vicemistr světa z loňského roku poprvé v kariéře překonal v krátkém programu stobodovou hranici a zařadil se na druhé místo.

Krátký program naopak totálně pokazil obhájce předloňského bronzu Vincent Zhou. Dvacetiletý Američan spadl na úvod při nedotočeném pokusu o čtverný lutz a na ledě skončil i po trojitém axelu. Krasobruslař s osobním rekordem přes sto bodů získal jen 70,51 bodu a nepostoupil do volných jízd.

Ty se uskuteční v sobotu. Březina je za den volna rád. "Ti patnáctiletí kluci mohou závodit hned druhý den, ale pro mě je to už trošku složitější. Mohu se líp zregenerovat a připravit se na tu volnou," řekl s nadsázkou jeden z nejzkušenější krasobruslařů mužské kategorie.

Muži - po krátkém programu: 1. Hanju 106,98, 2. Kagijama (oba Jap.) 100,96, 3. Chen (USA) 98,85, 4. Koljada (Rus.) 93,52, 5. Messing (Kan.) 93,51, 6. Uno (Jap.) 92,62, ...13. Březina (ČR) 81,43.

18:30 sportovní dvojice - volný program.