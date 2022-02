Králem cyklistiky za rok 2021 se stal poprvé v kariéře biker Cink

Praha - Vítězem 57. ročníku domácí ankety Král cyklistiky za rok 2021 se stal poprvé v kariéře Ondřej Cink. Jednatřicetiletý závodník na horských kolech a loni třetí muž ankety usedl na trůn po dráhaři Tomáši Bábkovi. Druhý byl tentokrát fourcrossař Tomáš Slavík, třetí silničář Zdeněk Štybar. Cyklistický svaz dnes vyhlásil výsledky ankety v Praze.

Cink prožil ve Světovém poháru výbornou sezonu. V cross country byl dvakrát druhý a jednou třetí, celkem má v kariéře na kontě pět pódiových umístění v elitním seriálu. Velmi smolně mu nevyšly dva vrcholné závody - olympijské hry a mistrovství světa. Oba měl rozjeté na bronz, jenže o cenný kov ho nakonec připravily technické problémy.

"Král cyklistiky je pro nás cyklisty a sportovce něčím prestižním, takže určitě jsem rád za to vítězství, že alespoň jednou tu korunku získám. Rozhodně mě to moc potěšilo a byla to taková ta třešnička za tou vydařenou sezonou. Musím říct, že jsem zároveň i trochu překvapený, protože jsem čekal Tomáše Slavíka. Vždy mi přišlo logické, že mistr světa je pak i Králem cyklistiky. Proto jsem překvapený, ale moc si toho vážím a jsem rád," řekl Cink novinářům po slavnostním vyhlášení v pražských Letňanech.

Čtyřiatřicetiletému Slavíkovi, který si tak na premiérové prvenství v anketě musí ještě počkat, nepomohl před Cinka ani třetí titul mistra světa, který si vyjel koncem srpna v italském Val di Sole. Šestatřicetiletý Štybar obsadil na konci září sedmé místo na mistrovství světa v belgických Flandrech a postaral se o jedno z nejlepších umístění českých reprezentantů v silničním závodu.

Historicky nejúspěšnějšími cyklisty jsou bratři Jan a Jindřich Pospíšilové, kteří díky úspěchům v kolové vyhráli anketu osmkrát.

Vítěz hlasování reprezentačních trenérů, šéfů jednotlivých komisí a novinářů Cink převzal vedle nově zhotovené koruny také symbolický klíč k plně elektrickému automobilu Škoda Enyaq iV, který bude moct v tomto roce používat.

Štybar a Slavík byli oceněni jako vítězové svých disciplín - Štybar na silnici, Slavík mezi závodníky na horských kolech. Hned dvě prvenství uzmul Radovan Štec, a to jako nejlepší dráhař i junior. Nejlepší juniorkou byla vyhlášena Gabriela Bártová. Mezi cyklokrosaři byla vybrána Kristýna Zemanová. Sálovou cyklistiku ovládl Jakub Mašek, bikros Eliška Bartuňková, trial Tomáš Vepřek a paracyklistiku Patrik Jahoda.

Do Síně slávy byl v pořadí jako patnáctý člen nově přijat bývalý závodník a později i reprezentační trenér a předseda komise cyklokrosu Českého svazu cyklistiky Čestmír Kalaš.

Vítězové a ocenění jednotlivých kategorií v 57. ročníku ankety Král cyklistiky za rok 2021: Král cyklistiky: 1. Ondřej Cink, 2. Tomáš Slavík, 3. Zdeněk Štybar. Silnice: Zdeněk Štybar. Horská kola: Tomáš Slavík. Dráha: Radovan Štec. Cyklokros: Kristýna Zemanová. Sálová cyklistika: Jakub Mašek. Bikros: Eliška Bartuňková. Trial: Tomáš Vepřek. Paracyklistika: Patrik Jahoda. Junioři: Gabriela Bártová, Radovan Štec. Síň slávy: Čestmír Kalaš.