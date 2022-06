Král se brání nařčením, připomněl trestní stíhání podnikatele Dědka

Praha - Bývalý prezident Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) Tomáš Král se znovu rázně ohradil proti nařčením majitele extraligových Pardubic Petra Dědka o pochybném hospodaření hokejového svazu. Připomněl naopak, že sám Dědek je za své podnikatelské aktivity trestně stíhanou osobou.

"Považuji za nutné vyjádřit se k výrokům Petra Dědka ze dne 16. 6. 2022, ve kterých zpochybnil hospodaření ČSLH a oznámil, že v této souvislosti podal podnět Policii České republiky. Petr Dědek podal v minulosti takových podnětů a žalob několik, ať už ve vztahu k ČSLH, Asociaci profesionálních klubů ledního hokeje (APK) nebo některým partnerům ČSLH. Z jeho pohledu je to obvyklý způsob, kterým se snaží prosadit svoje zájmy a umlčet oponenty," uvedl Král v prohlášení.

Reagoval tak na Dědkovo rozhodnutí nekandidovat nakonec do výkonného výboru ČSLH. Jako důvod podnikatel uvedl skutečnost, že podal podnět k prošetření stávajícího vedení svazu. "Mám podezření ze spáchání několika trestných činů stávajícího vedení ČSLH a tak jsem podal podnět orgánům činným v trestním řízení na prošetření podnětů ze spáchání několika trestných činů," vysvětlil Dědek.

Král se domnívá, že skutečným důvodem jsou Dědkovy minimální šance být zvolen. "Mimo jiné proto, že je proti němu a jeho firmám vedeno trestní stíhání pro závažné daňové delikty," nabídl Král svůj pohled na věc.

"Řízení provádí policie v Liberci a hrozí mu až osm let odnětí svobody. Proto podle mě odstoupil ze sobotních svazových voleb. Pokud by totiž na nich byl představen jako kandidát na člena výkonného výboru, musel by odpovídat na různé dotazy delegátů. A samozřejmě by se ho někdo mohl zeptat, aby se k tomuto tématu vyjádřil," uvedl Král v rozhovoru pro server sport.cz, podle jehož zjištění nebyl případ dosud uzavřen.

Proti tomu se Dědek ohradil. "Před několika lety si dvě z mých společností objednaly reklamní služby u subjektů, které byly obviněny z rozsáhlého krácení daní. Podezření ze zapojení do podvodného řetězce se tak dotklo i mne jako statutárního orgánu obou společností. Žádného trestného činu jsem se ale nedopustil a v celé věci se cítím se svými společnosti jako poškozený, když jsem za prokazatelně uhrazené prostředky obdržel z části vadně provedené služby," konstatoval pro sport.cz Dědek.

"Ve vztahu k finančním orgánům je moje věc vyřešena a z ničeho mě ani nepodezírají. Mé společnosti vždy hradily své závazky ke státu řádně a včas, a to v řadu desítek miliónů korun ročně. I s ohledem na toto považuji mé obvinění za absurdní a věřím, že po provedeném prověření ze strany policie bude mé stíhání zastaveno," dodal Dědek.

Král uvedl, že na jeho vyjádření z 22. února, kdy už na Dědkova obvinění reagoval, se nic nezměnilo: "Hospodaření svazu a dceřiné společnosti vždy probíhalo a probíhá v souladu s platnými zákony, účetními předpisy a stanovami ČSLH. Veškeré hospodaření, účetní závěrky, stejně jako rozhodovací a kontrolní mechanismy jsou pravidelně auditovány podle mezinárodních a českých standardů. Výsledky hospodaření jsou příslušným institucím plně k dispozici," uvedl osmapadesátiletý právník.

Sám je rozhodnut podat na Dědka rovněž trestní oznámení. "Mohl jsem ho na něj podat už x-krát za pomluvu. Na rozdíl od něj vím, o čem mluvím, protože jsem trestní advokát. Vždy jsem ale dbal na to, aby se hokej a lidi kolem něj takovými věcmi nezabýval. Vyjádření pana Dědka už však překročila mez únosnosti," prohlásil Král. "Jen zvážím, jestli ho podám k tomu již stávajícímu trestnímu stíhání, které na něj běží, nebo to podám na Městské státní zastupitelství," doplnil Král.