Král Karel poděkoval zpěvákům za skvělý koncert ve Windsoru

Londýn - Britský král Karel III. poděkoval za skvělý zážitek zpěvákům, kteří v neděli vystoupili na korunovačním koncertu, jenž se konal na jeho počest na hradě Windsor. Informovala o tom dnes agentura Reuters. V Británii se chýlí ke konci prodloužený sváteční víkend oslav sobotní korunovace, dnešek je věnovaný dobrovolnictví.

Karel a jeho manželka Camilla byli v sobotu v londýnském Westminsterském opatství korunováni v rámci největší slavnostní události v Británii za posledních 70 let. Nedělní oslavy vyvrcholily "korunovačním koncertem", na kterém vystoupili zpěváci jako Lionel Richie a Katy Perry. Společně s královskou rodinou představení přihlíželo na 20.000 diváků.

V nečekaném komediálním skeči po koncertě Karel a Camilla přerušili Richieho a Perry, když vyprávěli své zážitky z víkendu v televizní show American Idol, v níž jsou oba zpěváci porotci. Karel se Richieho zeptal, zda tam zpěváci budou "celou noc", v narážce na zpěvákův hit All night long. "Jen jsem si chtěl ověřit, jak dlouho budete tuto místnost využívat?" zeptal se rozesmátý král. "Moc vám děkuji za vaše skvělé vystoupení i Katy, bylo to úžasné, opravdu bylo," dodal.

Po víkendu pouličních oslav a slavností se dnes, kdy je v Británii kvůli korunovaci státní svátek, sejdou tisíce organizací k dobrovolnickému programu.

Karlův syn princ William a jeho manželka Kate se svými dětmi navštívili skautský oddíl ve Sloughu nedaleko Windsoru. Pro jejich nejmladšího syna, pětiletého prince Louise, který vozil naložené kolečko, hrál si s lukem a šípy a jedl na ohni opečené bonbóny marshmallows, to byla první královská akce tohoto typu.

Další členové královské rodiny se dobrovolně účastnili akcí po celé zemi, stejně jako premiér Rishi Sunak a předseda opoziční Labouristické strany Keir Starmer.

"Myslím, že žádná jiná země by o víkendu nedokázala uspořádat tak oslnivou podívanou," řekl Sunak při návštěvě komunitního oběda nedaleko Londýna, kde se setkával se strávníky a krájel pastinák a jahody. "Účast na korunovační mši byla hluboce dojemná a neuvěřitelně povznášející a myslím, že je to zážitek, na který nikdo do konce života nezapomene," dodal.