Krajští zastupitelé opět schválili stavbu nemocnice ve Zlíně

Zlín - Zastupitelé Zlínského kraje opět těsně schválili stavbu nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích. Pro projekt za předpokládaných osm miliard korun zvedlo ruku 23 zastupitelů z 42 přítomných. Stejným počtem hlasů jej nechali projít už loni v prosinci.

Hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL), který stavbu nemocnice prosazuje, tehdy bod nečekaně navrhl na konci programu zasedání zastupitelstva. Ministerstvo vnitra později vyzvalo kraj, aby krajské zastupitelstvo znovu věc projednalo kvůli možnému porušení zákona o krajích.

Pro schválení byla potřeba jednoduchá většina všech zvolených zastupitelů, tedy nejméně 23 hlasů. Tolik zastupitelů hlasovalo pro nemocnici rovněž v prosinci, ovšem z tehdejších 38 přítomných. Pro novou nemocnici byli dnes stejně jako v prosinci zástupci KDU-ČSL, STAN, SPD, dva zastupitelé z ODS a jeden z ČSSD. Proti bylo hnutí ANO, komunisté, sociální demokraté a Svobodní a Soukromníci. Proti bylo dnes 18 zastupitelů, jeden se zdržel hlasování.

Koalici tvoří lidovci, hnutí ANO a STAN a ODS, v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu má 29 křesel. V opozici jsou ČSSD, KSČM, Svobodní a Soukromníci a SPD.

Podle Čunka by nemocnice měla stát osm miliard korun, kraj na ni našetří čtyři miliardy, z toho dvě miliardy již má, na tři miliardy si vezme úvěr a miliardu investuje zlínská nemocnice do vybavení. Podle hejtmana nemocnice nakoupila přístroje asi za 300 milionů korun, z nichž velká část bude použita v nové nemocnici. Další peníze nemocnice získá prodejem budov v současném areálu. Dva roky by měla trvat příprava a tři roky by se mělo stavět.

Řada opozičních zastupitelů i členové ANO dnes vyjádřili obavy, zda kraj bude mít na investici, která podle některých bude vyšší než osm miliard korun, v době, kdy může přijít finanční krize kvůli dopadům epidemie koronaviru. Mnozí zastupitelé míní, že tak významná investice by se neměla schvalovat těsnou většinou, nýbrž by se mělo počkat po podzimních krajských volbách. "Všichni pořád vidí svůj domácí rozpočet, kde když si vezmou úvěr, tak musí přemýšlet, jestli nebudou nemocní, neztratí zaměstnání nebo někdo neumře, zda si to sousto mohou dovolit. Kraj prostě neumře, neumře ani stát, ani obec. Byť se ta investice zdá gigantická, tak náš rozpočet je 14 miliard korun," řekl dnes novinářům po hlasování hejtman. Kraj podle něj vždy zvládne splácet 200 milionů korun ročně. Nevidí důvod s projektem dále čekat.

Někteří zastupitelé prosazovali rekonstrukci stávajícího areálu, Čunek již dříve uvedl, že by to trvalo déle a stálo více, omezilo by to výkon nemocnice. "V Baťovce jsem se taky narodil, taky ji mám rád. Ale tak se Tomáš Baťa zcela jistě na svět nedíval. Co je výhodnější pro občany, co je modernější, co poskytuje větší užitnou hodnotu, komfort, to bychom měli dělat, tou cestou jdeme," uvedl hejtman.

Podle opozičního zastupitele Tomáše Pajonka (Svobodní) se dnes de facto hlasovalo jen o tom, jestli se má investovat do projektové dokumentace za 350 milionů korun. Zda se nová nemocnice postaví, podle něj rozhodnou až krajské volby. Podle Pajonka se také ztratila důvěra v hejtmana, proto pro projekt nezískal ani koaliční partnery. "Není to analýza o tom, že máme tři situace a vybíráme si tu nejlepší. Máme jednu, která se mu líbí a žádné další jsme neřešili," uvedl Pajonk, podle kterého například zcela zapadla varianta postavit novou nemocnici ve stávajícím areálu.