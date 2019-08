Krajští politici ČSSD nechtějí spekulovat o jménu nového kandidát

Praha - Regionální lídři sociální demokracie nechtějí spekulovat, kdo by měl být novým kandidátem strany na ministra kultury poté, co se nominace v pondělí vzdal místopředseda ČSSD Michal Šmarda. V anketě ČTK většinou preferují setrvání v koaličním kabinetu s ANO, očekávají o tom diskusi na pátečním jednání předsednictva. Kritičtí jsou ústečtí sociální demokraté, kteří hodnotí vstup do koalice jako neúspěšný a žádají odstoupení šéfa strany Jana Hamáčka.

Předseda ČSSD ve Zlínském kraji Lubomír Vaculín ČTK řekl, že jméno vhodného kandidáta na post ministra kultury by se mělo odvíjet od jednání Hamáčka s prezidentem Milošem Zemanem. "Nemyslím si, že je potřeba pouštět v této chvíli nějaká jména do éteru," uvedl Vaculín, který je v současné situaci pro setrvání ČSSD ve vládě.

Zůstat v kabinetu by měla sociální demokracie i podle středočeského místopředsedy Petra Větrovského. K tomu, kdo by mohl být navržen místo Šmardy, se nechtěl vyjadřovat. "Netroufám si to říct. Je to v gesci našeho předsedy. Věřím, že vybere dobrého kandidáta," dodal.

Šéf ČSSD v Libereckém kraji Jan Mečl také konkrétní tip na roli čekatele nemá. "Těch lidí je spousta, které můžeme nominovat. Na předsednictvu se poradíme," řekl dnes ČTK. K případnému odchodu z vlády se nechtěl vyjádřit. Předseda náchodské okresní ČSSD a radní Královéhradeckého kraje Pavel Hečko věří, že vedení strany najde vhodného kandidáta. V koalici by ČSSD podle něj měla zůstat, a to při dodržení všech pravidel a mantinelů, které byly dohodnuty před vstupem ČSSD do vlády.

Předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka uvedl, že tlak na Šmardu byl enormní. "A gradoval zvlášť v posledních dnech. Lidsky se proto s jeho rozhodnutím dokážu smířit. Jeho nejmenování považuji za špatný politický precedens, který muže zásadně snížit kvalitu české demokracie," uvedl.

Hejtman pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD) na facebooku poděkoval Šmardovi, že pomohl odblokovat situaci i za cenu osobní oběti. "Ústava je bohužel za prezidentství Miloše Zemana ohýbána jako nikdy a smutné je, že premiér ani Parlament tomu není ochoten zabránit," uvedl. Odmítl zároveň, že by se kandidátem na ministra mohl stát sám poté, co ho mezi vhodnými adepty zmínil Šmarda.

Ústečtí sociální demokraté se v pondělí usnesli, že projekt účasti ČSSD v menšinové vládě je neúspěšný. "Za stejně neúspěšné považuje (krajské předsednictvo) i vyjednávání předsedy o osobě ministra kultury," stojí v usnesení, které kritizuje i údajné snahy o vyloučení poslance Jaroslava Foldyny z ČSSD a žádá kvůli tomu Hamáčkův konec. Foldyna kritizuje politiku současného vedení a minulý týden prohlásil, že by podpořil i kabinet po odchodu ČSSD z vlády. ČTK pak řekl, že je mu lhostejné, zda ho strana vyloučí.