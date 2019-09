Krajský úřad: V řízení s Babišem nebylo prokázáno spáchání skutku

Praha - V přestupkovém řízení s premiérem Andrejem Babišem (ANO), které se týkalo jeho možného střetu zájmů, nebylo prokázáno spáchání skutku. Řízení bylo proto pravomocně zastaveno, uvedla dnes Helena Frintová z krajského úřadu. Podle opozice výsledek vyvolává otazníky. Předseda klubu zastupitelů za STAN Věslav Michalik ČTK řekl, že měl o případu rozhodovat jiný krajský úřad, v jehož čele není hnutí ANO.

Frintová uvedla, že proti rozhodnutí nelze podat řádný opravný prostředek, tedy odvolání. Za podmínek stanovených správním řádem může pravomocné rozhodnutí přezkoumat v takzvaném přezkumném řízení nadřízený správní orgán. V případě přestupkové věci podle zákona o střetu zájmů je nadřízeným správním orgánem krajského úřadu ministerstvo spravedlnosti. Rozhodnutí může být také přezkoumáno ve správním soudnictví, avšak pouze za podmínky, že by účastník řízení, tedy Babiš, podal proti rozhodnutí krajského úřadu žalobu.

Kraj posuzoval Babišovo odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Černošice, který premiérovi uložil již podruhé pokutu 200.000 Kč. Černošický úřad vedl s premiérem správní řízení kvůli přestupku proti zákonu o střetu zájmů. Babiš čelil podezření, že stále ovládá média spadající pod holding Agrofert. Premiér se bránil tím, že holding vložil do svěřenského fondu. Krajští úředníci věc už jednou posuzovali a vrátili ji k novému projednání. Černošický odbor přestupků vydal poslední rozhodnutí počátkem srpna, dospěl znovu k závěru, že premiér přestupek spáchal. Krajský úřad nyní věc zastavil.

"Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje, které nabylo dne 26. 9. 2019 právní moci, bylo řízení o přestupku zastaveno, jelikož spáchání skutku, o němž bylo řízení vedeno, nebylo obviněnému Ing. A. Babišovi prokázáno. Spisový materiál vedený v této věci bude během dnešního dne vrácen Městskému úřadu Černošice," uvedl krajský úřad. Městský úřad v Černošicích měl dopoledne informace jen z médií, hodinu před polednem mu spis ještě nebyl doručen.

Středočeská opozice už dříve kritizovala skutečnost, že Babišovu kauzu projednává středočeský úřad. Poukazovala na to, že ve středních Čechách vládne jeho hnutí ANO. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) podezření z podjatosti odmítla. Podle Michalika se nyní potvrdilo, že by bylo skutečně lepší, kdyby o věci rozhodoval jiný úřad. S tím souhlasí i zastupitel za ODS Martin Kupka. "V okamžiku, kdy by to rozhodoval jiný krajský úřad, tak by se takové vysvětlení nenabízelo," řekl.

Podle Michalika se úředník může cítit pod tlakem. "Ten černošický podle mě pod žádným tlakem není, kdežto ten krajský se může pod tlakem cítit, aniž by na něj někdo ten tlak vyvíjel," míní. Podle něj se jen potvrdilo, že požadavek na postoupení věci jinému krajskému úřadu byl namístě. "Kdyby to takový krajský úřad zrušil a řekl, že se ten přestupek nestal, tak by to nevyvolávalo žádné otázky," dodal Michalik. Rozhodnutí je ale podle něj třeba respektovat, protože správní řízení není věcí samosprávy.

Kupka uvedl, že nemá důvod nevěřit pracovníkům městského úřadu, že se věcí zabývali poctivě, a chce se seznámit s argumenty, které krajské úředníky vedly k opačnému závěru. Podobně se vyjádřil i zastupitel za TOP 09 Jan Jakob. Upozornil na to, že opozice mnoho udělat nemůže, nanejvýš se dotázat na postup na jednání krajského zastupitelstva. Obává se však, že záležitost se nepodaří ani prosadit na program jednání.

Městský úřad v Černošicích je úřadem s rozšířenou působností pro Průhonice, kde premiér žije. Podnět mu odeslala organizace Transparency International ČR.

Podle Babiše je spor o jeho údajný střet zájmů u konce

Spor ohledně údajného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) je podle něho u konce. Babiš tak reagoval na rozhodnutí středočeského krajského úřadu, který pravomocně zastavil přestupkové řízení. Babiš dnes novinářům řekl, že bylo jasné, že to tak muselo dopadnout. Celou záležitost označil za pseudoaféru a městský úřad v Černošicích, který původně rozhodl v jeho neprospěch, obvinil z politického posuzování věci.

"Ta záležitost je skončena. Bylo jasné, že to takhle musí dopadnout," řekl dnes Babiš. "Samozřejmě celé to bylo vyprovokováno na základě udání zkorumpované neziskovky Transparency International a udavačů z Pirátů. Je to úplně nesmyslné od počátku, protože pokud v naší zemi jsme zavedli speciální zákon proti Babišovi lex Babiš a já jsme postupoval podle toho zákona, takže nemůžu mít žádný střet zájmů," doplnil. Protikorupční organizace Transparency International (TI) podala v červenci na premiéra žalobu kvůli poškozování svého dobrého jména. Babiš o TI mluví opakovaně jako o zkorumpované organizaci

Krajská opozice už dřív kritizovala skutečnost, že Babišovo minulé odvolání proti rozhodnutí černošického úřadu projednával středočeský krajský úřad. Poukazovala na to, že ve středních Čechách vládne Babišovo hnutí ANO. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) tehdy podezření z podjatosti odmítla.

TI: Zastavení řízení o Babišově střetu zájmů není překvapivé

Rozhodnutí středočeského krajského úřadu zastavit přestupkové řízení s premiérem Andrejem Babišem (ANO) o jeho možném střetu zájmů nepovažuje Transparency International (TI) za překvapivé. Kraj řídí hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), a je tedy otázkou, zda krajský úřad může jednat v této věci nepodjatě a nezávisle, napsala protikorupční organizace v tiskové zprávě. Právě na základě jejího podnětu se úřady případem zabývaly.

Úřad dnes uvedl, že se neprokázalo, že by Babiš skutek spáchal. Transparency International požadovala, aby zveřejnil také odůvodnění tohoto rozhodnutí. Úřad tak již učinil, lze ho nalézt na webových stránkách.

"Rozhodnutí nás nepřekvapilo. Jde o další příklad, kdy instituce řízené hnutím ANO rozhodují ve prospěch Andreje Babiše, a ilustrují tak jeho enormní střet zájmů. V podstatě není exekutivní instituce, kde by podjatost nehrozila," napsal ředitel TI David Ondráčka. TI i nadále tvrdí, že Babiš ovládá holding Agrofert i po převedení do svěřenských fondů a vlastnictvím médií porušuje zákon.

Protikorupční organizace nyní zpochybňuje celý postup. "Je s podivem, že když se přestupek nestal a bylo to krajskému úřadu tak jasné, proč vůbec vracel rozhodování do Černošic. Okolnosti skutku jsou stále stejné," uvedl právník Petr Leyer.

Transparency International podala v červenci na premiéra žalobu kvůli poškozování svého dobrého jména. Babiš o TI mluví opakovaně jako o zkorumpované organizaci.