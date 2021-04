Krajský soud v H.Králové udělil za dvojnásobnou vraždu doživotí

Hradec Králové - Krajský soud v Hradci Králové dnes uložil doživotí za dvojnásobnou vraždu. Rozsudek je pravomocný. Odsouzený Karel Šťovíček loni v létě uškrtil na Semilsku dvě ženy. Obžalovaný i státní zástupkyně se vzdali práva na odvolání. ČTK to dnes sdělili zástupci krajského soudu.

Podle soudu muž zavraždil první ženu v noci na 26. července v obci Rovensko pod Troskami a druhou krátce po půlnoci 5. srpna v Turnově. S oběma ženami měl předtím sex, vyplynulo z obžaloby.

"Vinu uznal, souhlasil s trestem," řekl dnes ČTK mluvčí krajského soudu Jan Kulhánek.

Podle něj krajský soud dnešním verdiktem schválil dohodu o vině, trestu a náhradě škody, která byla uzavřena dnes mimo hlavní líčení mezi státní zástupkyní a obžalovaným. Pozůstalým má zaplatit celkem více než 5,2 milionu korun.

"Pro výkon výjimečného trestu odnětí svobody na doživotí se zařazuje do věznice se zvýšenou ostrahou," uvedl soud.

Krajský soud v rozsudku uvedl, že Šťovíček se činů dopustil, přestože v roce 1999 byl za vraždu již odsouzen. Tehdy ho soud potrestal za vraždu důchodce na Semilsku 14tiletým vězením, šlo o vraždu ve spolupachatelství. Navíc tehdy dostal dva roky vězení za vyhrožování soudci.

Doživotní trest si podle statistiky Vězeňské služby ČR odpykává 44 lidí, z toho tři ženy. Dosud poslední doživotní trest hradecký krajský soud vynesl 16. října 2018, a to v případu loupežné vraždy muže u Lázní Bělohrad na Jičínsku, za přípravu či pokusy vražd dalších tří lidí a za nedovolené ozbrojování. Doživotí tehdy dostali Jaroslav Janák a jeho bývalá manželka Petra. Jejich komplic dostal osm let vězení. Loni Ústavní soud Janákovým snížil doživotní tresty na 30 a 28 let.