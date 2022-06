Krajský soud uložil za únos ženy z Kroměříže třem mužům čtyřletou podmínku

Zlín - Krajský soud ve Zlíně uložil Tomáši Salvetovi, Ivu Lorencovi a Jakubu Steidlovi čtyřletý podmíněný trest za únos dcery kroměřížského podnikatele z roku 2014. Další dva obžalovaní, Vladimír Zavadil a Ladislav Faltýnek, vyvázli bez trestu. Podle státního zástupce chtěli muži po mladé ženě 100 milionů korun. Rozsudek není pravomocný, státní zástupce si ponechal lhůtu pro případné podání odvolání.

Za loupež, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a krádež hrozilo mužům osm až 15 let vězení. Soud změnil kvalifikaci z loupeže na vydírání a omezování osobní svobody, třem mužům pak hrozilo pět až 12 let vězení. Soud vyměřil Salvetovi, Lorencovi a Steidlovi tříletý trest s podmíněným odkladem na čtyři roky.

V minulosti byl za tento únos odsouzen k deseti letům vězení Michal Šnajdr, část trestu si odpykal. Později vyšlo najevo, že ve vztahu k němu se stal justiční omyl. Zatímco Salvet, Lorenc a Steidl vinu popírají a tvrdí, že s únosem nemají nic společného, Zavadil s Faltýnkem se k podílu na něm doznali. Podle státního zástupce Martina Malůše pomohli únos zprostředkovat.

Žena zaparkovala 14. ledna 2014 večer před domem v Kroměříži auto. Poté k ní podle obžaloby přistoupil Steidl, napadl ji a společně s Lorencem ženu natlačil na zadní sedadlo přistaveného vozu. V něm podle státního zástupce seděl organizátor únosu Salvet. Ženě sebrali kabelku s peněženkou i doklady a další věci, měla spoutané ruce za zády a přes hlavu plátěný pytel. V noci ji vozili po různých místech a žádali po ní peníze. Poté, co se s únosci dohodla, že jim přiveze 100 milionů korun na benzinovou stanici u Brna, ji následujícího dne brzy ráno vysadili u Vrbky na Kroměřížsku, odkud si zavolala pomoc, uvádí obžaloba. Při únosu utrpěla lehké zranění. Je dcerou muže, který obchodoval s pohonnými hmotami a který skončil ve vězení kvůli daňovému úniku. Faltýnek podle obžaloby vybral z odcizené platební karty ženy 20.000 korun a dalších 20.000 korun Lorenc.

Státní zástupce Salvetovi navrhoval deset až 11 let, Lorencovi devět až deset let a Steidlovi osm až devět let vězení. V případě Faltýnka a Zavadila navrhoval změnu právní kvalifikace, v takovém případě by jim hrozilo pět až 12 let vězení. Oběma mužům žalobce shodně žádal uložit tříleté podmíněné tresty se zkušební dobou pěti let. Výpovědi Faltýnka a Zavadila, byť jsou v nich dílčí rozpory, hodnotí Malůš jako přímé důkazy o vině skupiny obžalovaných.

Krajský soud případ projednával v hlavním líčení podruhé. V únoru 2019 soud povolil obnovu řízení a zrušil předchozí rozsudky. Ještě dříve přerušil Šnajdrovi, který vinu po celou dobu odmítal, výkon trestu. Loni žalobce Šnajdrovo stíhání zastavil. Spolu se Šnajdrem byl k pěti letům vězení odsouzen i Faltýnek, po dobu trestního řízení několikrát změnil svou výpověď. Čtyři obžalovaní stáli v této kauze před soudem poprvé.