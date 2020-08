Krajské volby registrují 205 kandidátních listin

Praha - Do krajských voleb bylo letos zaregistrováno 205 kandidátních listin stran, hnutí nebo jejich koalic. Je to citelně méně než při minulých regionálních volbách před čtyřmi lety, kdy měli lidé na výběr z 269 kandidátek, přičemž odmítnuta byla jen jedna. Letos úřady vyřadily dvě kandidátky, které v Olomouckém a Plzeňském kraji podala Moravská a Slezská pirátská strana až po termínu pro předložení. Aliance národních sil v Plzeňském kraji svou kandidátní listinu stáhla. Vyplývá to z informací ČTK z krajských úřadů, které o registracích do dneška rozhodovaly. K senátním volbám bylo letos připuštěno 235 kandidátů. Je to podobné jako při dvou posledních volbách. Letos tři přihlášení nebyli registrováni.

Největší výběr budou mít podobně jako v roce 2016 voliči v Moravskoslezském kraji a také v Jihočeském kraji, budou vybírat shodně z 20 kandidátek. Naopak nejméně přihlášených listin úřady zapsaly Královéhradeckém kraji, 12.

Počet zaregistrovaných kandidátních listin se proti volbám v roce 2016 snížil ve všech regionech. Souvisí to mimo jiné s tím, že některé opoziční strany vsadily na nestejnorodá předvolební koaliční spojenectví. Do krajských voleb se tradičně kromě parlamentních stran zapojily i regionální seskupení.

Očekává se, že krajské volby, které se uskuteční 2. a 3. října, budou pro mnohé strany testem před sněmovními volbami v příštím roce. Vítězství v regionálních volbách bude obhajovat vládní hnutí ANO, které před čtyřmi lety zvítězilo v devíti ze 13 krajů a získalo 176 z 675 mandátů. Volební vítězství ale dokázalo přetavit jen v pět hejtmanských křesel.

Stejný počet hejtmanů získala díky povolebním koalicím druhá ČSSD, přestože vyhrála jen ve dvou krajích. Získala 125 krajských zastupitelů, což představovalo zhruba pětinu křesel. Po jednom hejtmanovi mají KSČM (86 křesel), KDU-ČSL (61 křesel) a Starostové pro Liberecký kraj (SLK), kteří s partnerským hnutím STAN získali dohromady 56 mandátů. ODS obsadila 76 křesel, TOP 09 získala 19 mandátů, SPD 18 a Piráti pět mandátů.

Do senátních voleb bylo registrováno 235 kandidátů

K senátním volbám bylo letos připuštěno 235 kandidátů. Je to podobné jako při dvou posledních volbách do třetiny horní komory, ale méně než při předchozích volbách v roce 2014 v obvodech, kde se letos opět bude volit. Tehdy se hlásilo na 260 adeptů. Letos tři přihlášení nebyli registrováni. Vyplývá to dnešních informací ČTK od registračních úřadů.

O jednoho z přihlášených adeptů přišli na Strakonicku, Vyškovsku a na Ostravsku.

Nejmenší výběr budou mít lidé na Trutnovsku, kde se senátorovi za STAN a starostovi Vrchlabí Janu Sobotkovi postavili pouze tři konkurenti. Naopak na Ostravsku, Karvinsku a Kladensku si budou moci voliči vybírat ze 13 kandidátů.

Z 27 stávajících senátorů, jejichž mandát letos končí, obhajuje 22 členů horní komory. Patří k nim místopředseda Senátu Milan Štěch, předseda ústavní komise Jiří Dienstbier, předseda mandátového a imunitního výboru Ivo Bárek (všichni ČSSD), předseda evropského výboru Václav Hampl z klubu KDU-ČSL nebo předseda ústavně-právního výboru Miroslav Antl, který mandát obhajuje už ne za ČSSD, ale za své hnutí Za občany.

Mezi jejich konkurenty budou tradičně patřit lékaři, místní politici či podnikatelé, ale také někteří poslanci. K nim patří například někdejší předsedkyně dolní komory Miroslava Němcová (ODS) nebo předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik. Mezi adepty jsou i bývalí ministři Vítězslav Jandák a Miloslav Ludvík a Antonín Prachař. Do Senátu by se rádi vrátili podnikatelé Vladimír Železný a Václav Fischer, lékař Vladimír Dryml, starostka jednoho z ostravských obvodů Liana Janáčková nebo diplomat Michael Žantovský.

První kolo senátních voleb se uskuteční společně s krajskými volbami 2. a 3. října.