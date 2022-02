Krajské nemocnice i odbory kritizují škrty ve zdravotnictví

Praha - Asociace českých a moravských nemocnic, která sdružuje mimo jiné krajské nemocnice, je proti snížení plateb za státní pojištěnce, které vláda chystá. Podle asociace to vnese nestabilitu do příjmů veřejného zdravotního pojištění. Podle Tomáše Doležala z Institutu pro zdravotní ekonomiku je tento krok bez doplnění toho, kde se chybějící prostředky ušetří, jen prázdným gestem s nebezpečnými dopady. Naopak lékař a konzultant ve zdravotnictví Pavel Vepřek se domnívá, že snížení plateb žádnou finanční krizi nezpůsobí. Doufá, že tím vláda míří k systémovým změnám ve zdravotnictví. Vyplývá to z jejich vyjádření pro ČTK. S rozpočtem kapitoly zdravotnictví jsou nespokojené také zdravotnické odbory, které už v úterý vyhlásily stávkovou pohotovost. Nad dalším postupem se chtějí sejít příští týden.

Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková po dnešním jednání tripartity novinářům řekla, že zástupci vlády potvrdili, že ponechají platby za státní pojištěnce, tedy například za děti a seniory, na úrovni loňského roku. Minulá vláda rozhodla o jejich navýšení od ledna o 200 korun na 1960 korun, což by zdravotnictví přineslo přes 14 miliard korun. "Nejsme spokojeni ani s výsledky jednání ohledně kapitoly ministerstva zdravotnictví. (...) Upozornili jsme na to, že snížení finančních prostředků na hygienickou službu a snížení počtu zaměstnanců hygieny je ohrožením ochrany veřejného zdraví," uvedla Žitníková. Na dotaz, zda chystají další kroky, předsedkyně řekla, že se zástupci svazu zřejmě příští týden sejdou a dohodnou se co dál.

Ministerstvo zdravotnictví informace o možném propouštění na hygienických stanicích už dříve popřelo. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) dnes podle premiéra Petra Fialy (ODS) zopakoval, že se zaměstnanci hygienických stanic propouštět nebudou, řeší se pouze stav neobsazených míst.

Zmrazení plateb za státní pojištěnce odmítá také Asociace českých a moravských nemocnic. Její předseda Eduard Sohlich na dotaz ČTK uvedl, že je potřeba, aby se zavedla automatická valorizace těchto plateb, která by přinesla stabilitu. "Pro letošní rok platí dohody mezi pojišťovnami a poskytovateli, proto nelze vnášet nestabilitu do příjmů veřejného zdravotního pojištění. Pomyslné ušetření cca 14 až 15 mld. Kč bude mít zásadní negativní dopad na již tak zhoršenou dostupnost a kvalitu zdravotní péče. Státnímu rozpočtu tento manévr nepomůže a zdravotnictví extrémně zhorší," napsal.