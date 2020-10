Krajská zastupitelstva byla zvolena, možná i někteří senátoři

Druhý den voleb do krajských zastupitelstev a prvního kola voleb do třetiny Senátu. Začátek sčítání hlasovacích lístků v jednom z ostravských volebních obvodů poté

Druhý den voleb do krajských zastupitelstev a prvního kola voleb do třetiny Senátu. Začátek sčítání hlasovacích lístků v jednom z ostravských volebních obvodů poté ČTK/Ožana Jaroslav

Praha - Hlasování v krajských a prvním kole senátních voleb ve volebních místnostech dnes ve 14:00 skončilo. Lidé rozhodli především o tom, kdo bude vládnout v jejich regionech. Celkové vítězství obhajovalo hnutí ANO. Na třetině území republiky si pak vybrali senátory nebo alespoň finalisty souboje o 27 míst v horní komoře parlamentu. Nejvíce křesel obhajovala ČSSD.

Účast zejména v krajských volbách bude podle zjištění ČTK od volebních komisařů pravděpodobně vyšší než před čtyřmi lety. Tehdy přišlo hlasovat zhruba 35 procent lidí, nyní se pohybuje kolem 40 procent. Podle vyjádření náměstka ministra vnitra Petra Mlsny pro Radiožurnál bude ale účast mezi 29 a 32 procenty, čili mírně nižší.

K celkovému vítězství mělo v krajských volbách podle průzkumů nejlépe nakročeno vládní hnutí ANO. Je ale pravděpodobné, že stejně jako v roce 2016 neobsadí všechna hejtmanská křesla. Předseda vlády a ANO Andrej Babiš počátkem září uvedl, že by považoval za úspěch, kdyby hnutí stejně jako před čtyřmi lety vyhrálo v devíti ze 13 krajů. Tehdy získalo 176 z 675 mandátů. Volební vítězství ale přetavilo jen v pět hejtmanských křesel.

Pět hejtmanů měla díky povolebním koalicím vládní ČSSD, přestože vyhrála jen ve dvou krajích a získala celkově 125 krajských zastupitelů, což představovalo zhruba pětinu křesel. Po jednom hejtmanovi mají KSČM v Ústeckém kraji (86 křesel), KDU-ČSL ve Zlínském kraji (61 křesel) a Starostové pro Liberecký kraj (SLK), kteří s partnerským hnutím STAN získali dohromady 56 mandátů.

ODS obsadila před čtyřmi lety 76 křesel, TOP 09 získala 19 mandátů, SPD 18 a Piráti pět mandátů. Právě Piráti a hnutí Tomia Okamury by mohli podle analytiků zaznamenat největší posílení na krajské úrovni, a to díky propadu levicových stran. Přinejmenším stabilní pozici by si měli udržet v krajích občanští demokraté a Starostové.

V senátních volbách se o znovuzvolení uchází 22 z 27 stávajících senátorů, jejichž mandát letos končí. Nejvíce mandátů bude obhajovat vládní ČSSD, a to deset ze 13. Šest křesel bude obhajovat KDU-ČSL, čtyři pak senátoři za STAN a SLK, po dvou ANO, ODS a Senátor 21. O znovuzvolení se pokouší i miliardář Ivo Valenta (za Soukromníky). ODS zůstane v klubu 16 členů i v případě, že by letos žádné křeslo nezískala. Podobně Starostové mají jistých 15 členů, lidovecká frakce devět členů a ANO pět senátorů. Nejmenšímu klubu Senátor 21 zůstanou čtyři členové.

Členové okrskových volebních komisí nyní začnou hlasy pro kandidující strany i jednotlivé adepty sčítat a výsledky předají Českému statistickému úřadu ke zveřejnění na volebním webu. Základní výsledky by podle dosavadních zkušeností mohly být známy do večerních hodin.