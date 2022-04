Kraje štábu sdělí, kolik ubytovacích kapacit bude potřeba v létě nahradit

Praha - Asociace krajů předloží do příštího jednání Ústřednímu krizovému štábu (ÚKŠ) plán ubytovacích kapacit, které budou soukromí vlastníci v létě potřebovat pro komerční využití. Novinářům to dnes řekl předseda štábu a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Je podle něj potřeba mít přehled, kolik míst, která nyní uprchlíci užívají, bude potřeba nahradit alternativním ubytováním.

"Asociace krajů dostala za úkol, a pan předseda (Martin) Kuba (ODS) ho přijal, do příštího Ústředního krizového štábu přijít se sumarizací ubytovacích kapacit, které budou potřebovat soukromí vlastníci ke komerčnímu ubytování v rámci letních měsíců," uvedl Rakušan.

Česko podle Rakušana také apeluje na eurokomisařku pro vnitřní věci Ylvu Johanssonovou, která na počátku dubna navštívila Česko, aby co nejdříve začal fungovat jednotný informační systém evidence uprchlíků z Ukrajiny. Podle něj je měsíc, do kdy by systém měl být zprovozněn, limitní. "Je to věc, kterou i po diskusi s okolními státy velmi potřebujeme, mít v otevřeném, jednotném, schengenském prostoru povědomí o tom, kde ti lidé momentálně jsou a kde konzumují výhody sociálního systému," řekl Rakušan.

Štáb se podle Rakušana na dnešním jednání zabýval i strategickými východisky pro řešení uprchlické vlny, která vláda schválila na minulém jednání. "Jsem vázán usnesením vlády předložit statut strategické skupiny, která jako taková už funguje. Rozčlenili jsme, což už jsme avizovali, do 13 oblastí působnosti, kterým se budeme věnovat, dnes jsme se bavili o tom, kdo by jednotlivým pracovním skupinám měl předsedat," řekl ministr. Například skupině, která zahrnuje školství, sociální věci nebo bydlení, by podle něj měl předsedat ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Česká republika dosud udělila ukrajinským uprchlíkům 295.616 speciálních víz. V Česku je podle čtvrtečního vyjádření ministra Rakušana přibližně 300.000 Ukrajinců, kteří uprchli před ruskou invazí. Většinou jsou to ženy a děti. Podle Rakušana je systém kontroly příchozích uprchlíků nastaven dobře, všichni lidé jsou prověřováni, a to jak v českých, tak i v ukrajinských registrech.

Počet uprchlíků z Ukrajiny v uplynulých dnech a týdnech polevil, mohl by se ale podle jednoho ze scénářů zvýšit na půl milionu v souvislosti s pokračující ruskou agresí na jihu a východě země, řekl dnes senátorům ředitel cizinecké policie Milan Majer.