Kraje chtějí soutěžit o 35 mld. Kč na posílení zdravotnictví

Praha - Kraje se hodlají co nejrychleji zapojit do čerpání 35 miliard korun, které mají v příštích třech letech přijít do českého zdravotnictví z EU v souvislosti s bojem proti koronaviru nového typu. Jde o peníze na rychlé projekty, protože ke konci prosince 2023 mají být už i vyúčtovány, řekl ČTK hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD). Využity mohou být na stavby i přístrojové vybavení. Přípravu krajů na čerpání tohoto balíku peněz dostal Netolický během dnešní videokonference regionálních lídrů za úkol spolu s hejtmanem Zlínského kraje Jiřím Čunkem (KDU-ČSL).

"Prostředky jsou určeny nejen pro kraje, ale i fakultní nemocnice. Systém je nastaven tak, že kdo je připravenější, má větší šanci peníze získat, protože proinvestovány mají být včetně výstavby nejpozději do konce roku 2023," uvedl Netolický.

Rozhodnutím vlády z minulého týdne se mají peníze podle hejtmana Pardubického kraje investovat do zdravotnictví, sociálních služeb a kyberbezpečnosti. Celkem půjde o 47 miliard korun.

"Výhoda je, že jsou uznatelné i náklady od 1. února letošního roku, tedy od počátku pandemie. Všechny projekty musí mít souvislost s bojem proti koronaviru, se zvýšením zdravotní a další bezpečnosti," uvedl Netolický. Kraje, které budou schopny rychle soutěžit, budou podle něj ve výhodě. Na peníze by mohly dostat už rozpracované velké projekty, ale i zatím nerozpracované menší investice, soudí.

Dnešní videokonference hejtmanů se podle pověřeného šéfa Asociace krajů Jiřího Běhounka (ČSSD) zúčastnila jako zástupkyně premiéra Andreje Babiše ministryně financí Alena Schillerová. Hejtmanům řekla, že jednání o financích EU určených na posílení zdravotnictví v době epidemie budou pokračovat, sdělil Běhounek ČTK. Další konferenci hejtmanů svolal na příští týden. Nová vládní zdravotní rada, které je členem, se podle něj sejde zřejmě až po vládních prázdninách, tedy po 17. srpnu.