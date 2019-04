Plzeň/Praha - Kraje žádají na většině úseků silnic první třídy, o které se od příštího roku rozšíří mýtný systém, nulovou sazbu mýtného. Zdarma by tak mělo být přes 753 kilometrů, dalších 117 kilometrů chtějí kraje zpoplatnit. Celkově by se mýtný systém měl rozšířit přibližně o 870 kilometrů. ČTK to řekla předsedkyně Asociace krajů Jana Mračková Vildumetzová. Nulovou sazbu bude muset ještě schválit vláda, kraje však loni dostaly příslib, že stát bude jejich výběr respektovat.

Z úseků, které budou nově zařazeny do mýtného systému, by tak podle přání krajů a obcí mělo být zpoplatněno pět. Jde o úseky Mirošovice-Mezno na silnici I/3 (43,5 kilometrů), Praha-Jíloviště na silnici I/4 (5,2 kilometrů), Turnov-Jičín na silnici I/35 (13,8 kilometrů), Hradec Králové-Jičín na silnici I/37 (13,8 kilometrů) a na středočeské části silnice I/38 mezi Poděbrady a Čáslaví (přes 37 kilometrů). Na zbylých úsecích kraje žádají nulovou sazbu.

Kraje a obce se podle Mračkové Vildumetzové obávaly, že zpoplatnění všech úseků by vedlo k přesunutí velké části kamionové dopravy na menší silnice druhé a třetí třídy. "Tím by se na nich mohla zhoršit bezpečnost provozu, nadměrná doprava těžkých nákladních aut by je navíc mohla i poškodit," podotkla. Část silnic nižších tříd totiž vede i přes centra měst.

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) loni na podzim uzavřel se zástupci krajů a obcí memorandum, které umožňuje krajům vybrat úseky s nulovou sazbu. Ťok v memorandu přislíbil, že stát bude výběr krajů respektovat. Týká se to ovšem pouze silnic, o které se mýtný systém nově rozšíří, dalších 240 kilometrů silnic první třídy, na nichž se mýto vybírá už delší dobu, zůstane zpoplatněných.

Kraje proto v minulých týdnech jednaly s obcemi, přes které vedou předmětné úseky a shromažďovaly jejich požadavky. Výsledek projednali v rámci Asociace krajů, která je předá ministerstvu dopravy.

Nový mýtný systém se satelitní technologií by měl být na silnicích první třídy od ledna 2020. Na dálnicích by měl fungovat už o měsíc dřív. Provozovatelem bude konsorcium CzechToll/SkyToll, které uspělo s nabídkou 10,75 miliardy korun za desetiletý provoz systému. Po rozšíření bude mýtný systém fungovat na celkem 2300 kilometrech dálnic a silnic první třídy.

Seznam silnic 1.třídy v mýtném systému od roku 2020 (včetně úseků, které jsou zpoplatneny i v současnosti):

Silnice 1.třídy Úsek Délka (v km) I/3 Mirošovice-Mezno 43,5 I/4 Praha-Jíloviště 5,2 I/6 Bošov-Karlovy Vary 29,7 I/7 Panenský Týnec-Smolnice 4 I/7 Spořice-Chomutov 3,4 I/11 Hradec Králové-Kukleny - Hradec-Králové 2,7 I/11 Repice-Mosty u Jablunkova 28,6 I/11 Krásné Pole-Ostrava 8,7 I/12 Praha-Kolín 32,5 I/16 Mladá Boleslav-Úlibice 37 I/19 Oltyně-Čekanice 10 I/19 Tábor-Pelhřimov 34 I/20 Plzeň-České Budějovice 112,5 I/26 Plzeň-Folmava 51,7 I/30 Lovosice-Ústí nad Labem 14,4 I/33 Ploštice nad Labem-Náchod 29 I/34 České Budějovice-Jindřichův Hradec 40,7 I/34 Jarošov nad Nežárkou-Havlíčkův Brod 55,6 I/35 Bílý Kostel nad Nisou-Ohrazenice 35 I/35 Turnov-Jičín 13,8 I/35 Úlibice-Hradec Králové 30,2 I/35 Hradec Králové-Mohelnice 89,3 I/35 Křelov-Olomouc 2,9 I/37 Hradec Králové-Pardubice 17,3 I/38 Jestřebí-Mladá Boleslav 31,1 I/38 Kluk-Jihlava 86,9 I/43 Brno-Svitavy 44,8 I/46 Olomouc-Slavonín - Olomouc-Centrum 0,9 I/47 Kroměříž-Hulín 3,4 I/47 Přerov-Bělotín 22,7 I/48 Bělotín-Rychaltice 37,3 I/50 Holubice-Rovné 86,1 I/52 Brno-Rajhrad 5,9 I/52 Pohořelice-Mikulov 22,3 I/55 Přerov-Hulín 11,4 I/58 Skotnice-Krmelín 10,3 I/63 Bystřany-Řehlovice 7,5