Kraje budou mít kvůli koronaviru v dopravě ztrátu 1,3 miliardy

Mikulov (Břeclavsko) - Kraje vyčíslily ztráty v dopravě způsobené pandemií koronaviru na 1,3 miliardy korun. Na dotaz ČTK to dnes řekl místopředseda Rady Asociace krajů ČR a hejtman Vysočiny Jiří Běhounek (za ČSSD). Hejtmani se dnes sešli v Mikulově na Břeclavsku na jednání rady. O kompenzacích chtějí jednat se státem. Na jednání hovořili i o penězích na opravy silnic nebo distanční výuce ve školách

Hejtmani se dnes kvůli koronaviru sešli zhruba po čtvrt roce. Pro jednání v době pandemie využívali především videokonferencí. Dnes projednali několik témat. "Byla diskuse ohledně kompenzací ztrát v dopravě v době covidu-19. Vyčíslili jsme ztráty za to období na 1,3 miliardy korun. Budeme se to snažit vyřešit se státem," uvedl Běhounek. Podle něj má jednání se státem v této oblasti na starosti liberecký hejtman Martin Půta (STAN).

Hejtmani také jednali o penězích na opravy silnic druhé a třetí třídy, které spravují. Dostat by na to měli čtyři miliardy ze Státního fondu dopravní infrastruktury a čtyři miliardy z Integrovaného regionálního operačního programu. Běhounek uvedl, že ze čtyř miliard od státu si kraje podle velikosti silniční sítě rozdělí 3,7 miliardy korun. Zbylých 300 milionů připadne jako kompenzace Karlovarskému a Středočeskému kraji. Karlovarský totiž nemůže čerpat dotace z IROP, kde jsou pro kraje čtyři miliardy, Středočeský má zase s ohledem na rozsáhlou silniční síť mnoho projektů. "Karlovarský kraj dostane 100 milionů, Středočeský 200 milionů. Středočeský kraj má nejvíce těchto silnic, přes 8500 kilometrů," uvedl Běhounek.

Tématem bylo i distanční vzdělávání ve školství. "Komise rozpracovala pro ministerstvo distanční vzdělávání, protože se ukazuje, že tato záležitost je do budoucna nutná a efektivní," řekl Běhounek. Školská komise podle něj dala dohromady pět bodů. "Mluví o tom, pro které úrovně škol by se to mělo rozpracovat, co by to mělo obsahovat a podobně," doplnil hejtman.