Kraj poskytne 300.000 Kč majitelům vyhořelých domů v Č. Švýcarsku

Ústí nad Labem - Ústecký kraj poskytne 300.000 korun majitelům domů zničených požárem v Mezné v Českém Švýcarsku. Oheň zcela zdevastoval tři domy v obci Mezná, každý z majitelů dostane 100.000 korun. Ztráty podnikatelů za ušlý zisk kvůli požáru, který vypukl před měsícem, se odhadují na 300 milionů korun. Kraj žádá o pomoc vládu, novinářům to řekl hejtman Jan Schiller (ANO). Hasiči nadále kontrolují požářiště, místa s vysokou teplotou pomáhají vyhledávat drony.

Rozsáhlý požár zachvátil 1060 hektarů národního parku. Odejít z domova museli obyvatelé několika obcí, domy hořely v Mezné. "Každý ze tří majitelů dostane 100.000 korun na odklízení sutin," uvedl Schiller. Peníze lidé dostanou také z veřejné sbírky Donio, ve které je zhruba 9,5 milionu korun. ČTK to už dříve řekli organizátoři sbírky.

Poškozeni byli podnikatelé v regionu, kteří žijí z turistického ruchu. Ztráty se k dnešku odhadují podle náměstka hejtmana Jiřího Řeháka (Spojenci pro kraj) na 300 milionů korun a neustále rostou. Kraj poslal dopisy s prosbou o pomoc na několik ministerstev. Krajští zastupitelé budou na začátku září schvalovat milion korun pro obecně prospěšnou společnost České Švýcarsko, která je může využít například na marketing. Kraj také připravuje systém voucherů na ubytování.

Požár vypukl v době hlavní turistické sezony, výpadky tržeb mohou být podle Schillera pro některé poskytovatele služeb fatální. Kraj připravuje vouchery pro ubytovatele ve výši 300 korun na osobu a den. Zároveň by lidé, kteří se alespoň na dva dny ubytují v Českém Švýcarsku, mohli mít dopravu v celém Ústeckém kraji zdarma. Vedení kraje se spojilo s agenturou CzechTourism. "Rádi bychom, aby se velké kongresy v cestovním ruchu konaly právě v oblasti dotčené požárem, což by mohlo podnikatelům také pomoci," uvedl Řehák. Pomoc podle něj nabídlo už několik velkých firem.

Oheň se rozšířil i do sousedního Saska. "Saská strana schválila v přepočtu 55 milionů korun pro podnikatele. My nejsme schopni nahradit ušlý zisk, ale pokud nám vláda peníze pošle, máme systém na to, jak je k podnikatelům dostat," uvedl hejtman.

Ministerstvo životního prostředí vyčlenilo na pomoc obcím 100 milionů korun. Žádosti bude přijímat od 1. září. Peníze mohou využít na obnovu poničené infrastruktury, ale třeba i na budování nádrží. Hejtman navrhl, aby bylo možné využít tyto peníze také na budování nových stezek a chodníků. "Realizace by přispěla ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a výrazně zvýšila komfort turistů na území národního parku," řekl hejtman.

Kraj žádá také o 2,5 milionu korun na opravu silnic poničených při požáru. Ze svého rozpočtu uvolní milion korun na opravu parkoviště v Hřensku, jež zničila hasičská technika.

Při likvidaci požáru se vystřídalo 6000 hasičů, kteří využili 400 kusů techniky. Uhašen byl požár po 20 dnech, 12. srpna prostor hasiči předali správě národního parku. Na místě je stále zhruba 80 dobrovolných a 40 profesionálních hasičů.

"Náklady na poničenou či zcela zničenou techniku, mzdy a pohonné hmoty dobrovolných hasičů činí zatím podle odhadu 25 milionů korun. Hejtman se proto obrátil na ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) s žádostí o finanční kompenzaci pro jednotky dobrovolných hasičů, které se podílely na likvidaci požáru. Pokud nebudou včas kompenzovány náklady, může to podle hejtmana ohrozit akceschopnost některých jednotek.

Policie vyšetřuje událost jako obecné ohrožení. Mluvčí policie Eliška Kubíčková dnes ČTK řekl, že zatím nejsou nové informace ke zveřejnění.