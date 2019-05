Kraj i Brno chtějí dát víc na GP, akci pomůže i Automotodrom

Brno - Jihomoravský kraj a město Brno navrhnou zastupitelstvům podpořit letošní ročník motocyklové Grand Prix Brno další částkou, a to každý sumou 2,5 milionu korun. V tiskové zprávě to dnes uvedla mluvčí kraje Monika Brindzáková. Kraj už dal na letošní ročník 25 milionů a Brno 15 milionů. Pomoct zachránit ohrožené závody chce i firma Automotodrom, která vlastní okruh. Podle jejího mluvčího Petra Boháče je připravená převzít část závazků do celkové výše až pět milionů korun.

Velké ceně hrozí zánik, protože na ni pořadatelský spolek města a kraje dostal nižší dotaci od státu, a to 39 milionů místo požadovaných 65. Politici z kraje a města proto začali mluvit o tom, že se možná letos v srpnu pojede naposledy, i když má spolek s promotérskou společností Dorna smlouvu ještě na příští rok.

Premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve řekl, že pokud najde více peněz na Grand Prix kraj a město, mohl by akci více podpořit i stát. "Možnosti města i kraje jsou opravdu omezené, přesto navrhujeme podpořit letošní ročník částkou dalších pět milionů korun, a to 2,5 milionem ze strany kraje a stejnou částkou ze strany města," uvedla hejtmanova náměstkyně Taťána Malá (ANO), která jednala o vyšší podpoře akce jak s Babišem, tak o pomoci ze strany Automotodromu. Spolu s ní jednali i další zástupci kraje jako hejtman Bohumil Šimek nebo krajský zastupitel a bývalý primátor Brna Petr Vokřál (ANO). Podle Malé je to ale hraniční suma, přesto věří ve schválení oběma zastupitelstvy.

Podle Šimka chtějí zástupci znovu jednat s premiérem Babišem. Primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS) uvedla, že v pátek odeslali se Šimkem dopis Babišovi o tom, že hledají další podporu ze strany města a kraje a že žádají o zvážení systémového řešení pro Grand Prix ze strany státu v dalších letech.

Podle Boháče je Automotodrom připravený převzít část závazků za pořádající subjekt do celkové výše až pět milionů korun. Zatím však není jasné, zda pořadatelský spolek dá Automotodromu o pět milionů méně za pronájem okruhu a související služby, nebo mu zaplatí stejnou částku jako loni a Automotodrom uhradí pěti miliony část nákladů.

Loni skončila Velká cena ve ztrátě 31 milionů. Náklady byly kolem 170 milionů, největší část tvoří zalistovací poplatek Dorně ve výši přesahující 100 milionů. Vstupenky vynesly kolem 70 milionů, 20 milionů dal loni kraj a 10 milionů město. Stát dal loni 39 milionů místo požadovaných 100 milionů. Kraj i město kvůli situaci letos každý navýšil tradiční podporu o pět milionů, dalších 2,5 milionu pro obě radnice jsou tedy druhým navýšením.