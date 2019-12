Kraj finančně pomůže pozůstalým a zraněným po střelbě

Ostrava - Pozůstalí po obětech úterní střelby ve Fakultní nemocnici Ostrava dostanou od kraje 100.000 korun, zranění 50.000 korun. Návrh jednomyslně schválili krajští zastupitelé. Totožný návrh už ve středu přijali městští zastupitelé. Pomoci by se těmto lidem mělo dostat také od státu. Lidé už na podporu rodin obětí střelby a zraněných poslali během zhruba 15 hodin od vyhlášení veřejné sbírky více než 270.000 korun.

Moravskoslezští zastupitelé podobně jako ve středu ostravští na začátku jednání minutou ticha uctili památku šesti obětí, které v úterý zastřelil dvaačtyřicetiletý muž z Opavska. Před krajským úřadem vlaje černá vlajka a zastupitelé si mohli připnout také připravené smuteční stuhy.

Podle hejtmana Iva Vondráka (ANO) jde o čin, který v historii kraje nemá obdoby. Dodal, že jednání osamělého aktivního střelce bylo nesmírně brutální. "Chceme touto cestou vyjádřit svou účast," uvedl Vondrák.

Podobně jako ostravský primátor Tomáš Macura (ANO) ocenil práci složek integrovaného záchranného systému (IZS). Vondrák řekl, že kraj mnohdy bývá kritizován za to, že na vybavení a činnost složek IZS vynakládá značné finance. "Právě tato událost ukazuje, že to jsou věci, které se nesmí podcenit," řekl Vondrák.

Speciálního ocenění se dostalo řediteli moravskoslezských policistů Tomáši Kuželovi. Získal Medaili hejtmana a Čestné uznání za vysoce profesionální koordinaci bezpečnostního zásahu. Kužel uvedl, že to není cena pro něj, ale pro všechny policisty, kteří se na zásahu podíleli. Kužel při převzetí ocenění vyjádřil uznání také lékařům, kteří v nemocnici ošetřovali zraněné, aniž by věděli, zda se pachatel někde neobjeví. "Mají moji úctu," uvedl Kužel.

Podle něj se situace při vyšetřování výrazně nezměnila. "Ukončili jsme práce ve fakultní nemocnici, pracujeme s fakty, které máme, a snažíme se prověřovat několik směrů motivů, a to je teď naše hlavní práce," řekl Kužel. Zda se již uskutečňují soudní pitvy, nechtěl jakkoliv komentovat.

Fakultní nemocnice Ostrava dnes otevřela ordinaci i čekárnu traumatologické ambulance v budově polikliniky, v níž se tragédie odehrála.

Ze tří zraněných nejsou dva muži v ohrožení života. Stav nejvážněji zraněné ženy je ale stále kritický. Útočník ji střelil do hlavy.

Muž zahájil palbu bez varování na poliklinice nemocnice v čekárně traumatologické ambulance v úterý po 07:00. Střílel čekající pacienty z bezprostřední blízkosti do hlavy a hrudníku. Z nemocnice se střelci podařilo odejít před příjezdem policie. Navštívil matku, které se svěřil a oznámil jí, že se zabije. Později spáchal sebevraždu v Děhylově na Opavsku, asi osm kilometrů od fakultní nemocnice.

Lidé na podporu obětí ostravské střelby poslali 270.000 Kč

Lidé už na podporu rodin obětí ostravské střelby a zraněných poslali během zhruba 15 hodin od vyhlášení veřejné sbírky více než 270.000 korun. Číslo účtu přitom bylo zveřejněno ve středu večer. Sbírka vyhlášená Fakultní nemocnicí Ostrava bude fungovat do konce března. Do té doby nemocnice upřesní, jak bude peníze rozdělovat. ČTK to řekla mluvčí nemocnice Petra Petlachová. Dvaačtyřicetiletý střelec v úterý zabil v čekárně polikliniky fakultní nemocnice šest lidí a tři zranil.

"Tragická událost vyvolala mezi veřejností obrovskou vlnu solidarity. Občané, státní i soukromé organizace a další subjekty chtějí finančně podpořit pozůstalé a oběti útoku. Fakultní nemocnice Ostrava proto vyhlásila veřejnou sbírku a zřídila transparentní bankovní účet číslo 73030761/0710. Dárci mohou na tento sbírkový účet přispívat do 31. 3. 2020," řekla Petlachová.

Dnes po 14:00 na účtu bylo okolo 270.000 korun. Nemocnice evidovala víc než 500 dárců. "Nejvíce lidí přispělo částkou od 100 do 2000 korun. Objevili se ale i vyšší dary. Čtyři dárci zaslali 10.000 korun, jeden 20.000 korun," doplnila mluvčí.

Pomoc pro rodiny pozůstalých i zraněné už schválila zastupitelstva Ostrvy i kraje. Rodinám zavražděných každá z těchto institucí pošle 100.000 korun. Zranění dostanou polovinu. O podobně vysoké podpoře by měla jednat i vláda. Rodiny obětí pak tak měly dostat úhrnem 300.000 korun, zranění 150.000 korun.

Dvaačtyřicetiletý střelec zahájil palbu bez varování na poliklinice ostravské fakultní nemocnice v čekárně traumatologické ambulance v úterý po 07:00. Ambulance je ode dneška opět v provozu. Muž střílel čekající pacienty z bezprostřední blízkosti do hlavy a hrudníku. Šest lidí útok nepřežilo. Tři zranil. Jedna žena je v kritickém stavu, jednoho muže lékaři dnes propustili do domácího léčení. Třetí zraněný je ve stabilizovaném stavu a mimo ohrožení života. Asi tři hodiny po útoku vrah v Děhylově na Opavsku spáchal sebevraždu.

Mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková uvedla, že vyšetřování pokračuje, přestože střelec je mrtvý. Kriminalisté zjišťují jeho motiv i to, kde získal svou nelegální zbraň. "Vyslýcháme svědky i příbuzné. U všech zemřelých, tedy obětí i střelce, byla nařízena pitva. Její výsledky budeme mít k dispozici během několika týdnů," doplnila Jiroušková. Dodala, že podle odhadů několik týdnů potrvá samotné vyšetřování okolností tragické střelby.