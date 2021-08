Kozel nad nabídkou Liberce neváhal, Slovan podle něj na poslední místo nepatří

Liberec - Přestože fotbalistům Liberce patří v lize poslední místo, trenér Luboš Kozel nad nabídkou převzít mužstvo příliš neváhal. Nástupce Pavla Hoftycha bere angažmá jako výzvu a je přesvědčen, že Severočeši na dno tabulky nepatří. Hráči podle něj potřebují psychicky zvednout. Jeho asistenty budou Ivan Kopecký a Miroslav Holeňák, který zůstává z předchozího realizačního týmu

"Moc dlouho jsem nepřemýšlel. K Liberci mám nějakou vazbu a vztah. Libercem jsem byl osloven už před dvěma lety, kdy jsem byl ještě na FAČR. Nakonec Liberec angažoval mého předchůdce Pavla Hoftycha. Teď, když jsem byl osloven, jsem byl bez angažmá. Člověk si samozřejmě zjišťuje věci, ale z mé strany zájem byl. Bylo to o Liberci, jestli zvolí mě," řekl na tiskové konferenci Kozel, který v únoru skončil v Baníku Ostrava.

Liberečtí mají po šesti kolech ligové sezony jediný bod a hrozivé skóre 1:10. "Výzva je to každopádně. Člověk nemůže čekat, že naskočí během rozběhnuté sezony do mužstva, ve kterém to šlape nebo je první v tabulce. Většinou to bývá, když se nedaří. První na paškále je trenér, jako se to stalo i teď," poznamenal Kozel.

"Riziko je v trenérském povolání vždy. Málokdy vám to bude vše vyhovovat, ale my moc nemáme co ztratit. Horší než poslední být nemůžeme. Ale já takhle neuvažuji. Soustředíme se na to, abychom byli lepší a aby výsledky přišly. Na tabulku se budeme dívat nejdřív až v listopadu a prosinci. Hráči tohle musí vypustit z hlavy, musíme se soustředit na nejbližší zápas," doplnil padesátiletý trenér.

Je přesvědčen, že mužstvo, která vloni hrálo skupinu Evropské ligy, má potenciál. "Věřím v práci. Když se na to člověk podívá zvenku, vidí, že mužstvo na tom není sportovní formou ani psychicky nejlíp. Někteří hráči ale absolvovali evropské poháry a máme i několik zkušených hráčů, na tom se to dá postavit. Věřím, že to není mužstvo, které patří na místo, kde se nyní nachází," uvedl Kozel.

V Liberci už dělal v letech 2007 až 2009 asistenta Ladislavu Škorpilovi. "Má to paralelu. Když jsme přicházeli v roce 2007 s trenérem Škorpilem, bylo to v druhé reprezentační pauze a Liberec byl tenkrát také poslední. Podařilo se nám nakonec skončit šestí. Bylo by to krásné, ale není to úplně cíl. Cílem je zachovat pro Slovan ligovou příslušnost a posunout ho do klidných vod," podotkl Kozel.

Od angažmá v Dukle platí za trenéra s ofenzivním stylem hry. "Kdo to sleduje, ví, že jsem zastáncem kombinačního fotbalu, hry po zemi, s výstavbou postupného útoku. Ale jsem si vědom toho, jak Liberec hrál a jaká je aktuální situace. Když chcete něco přebudovat o 180 stupňů, nemusí to hned přinést úspěch. My potřebujeme hlavně dělat body. Změny přijdou, všimnete si jich. Ale musíme se odrazit od věcí, které přinesou okamžitý úspěch. Pak se můžeme čím dál víc zaměřovat na herní stránku. Nejdůležitější úkol je postavit mužstvo psychicky na nohy," uvedl Kozel.

Spojil se i se svým předchůdcem Hoftychem. "Mluvili jsme spolu. Známe se dlouhou dobu, dá se říct, že jsme kamarádi. Že jeden trenér střídá druhého, to se v našem řemesle stává. Pavel je lidsky úplně v pohodě. Pobavili jsme se a nabídl mi, že mu můžu kdykoliv zavolat," dodal Kozel.