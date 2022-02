Kovář: Máme zkušené mužstvo, uvědomujeme si, co tomu chybí

Peking - Zápas proti výběru země svého zaměstnavatele čeká v pátek zkušeného útočníka české hokejové reprezentace Jana Kováře, který na klubové scéně hájí už třetí sezonu barvy švýcarského Zugu. Jednatřicetiletý centr ujistil, že hráči dobře vědí, kde musí přidat, aby se neopakoval bezzubý výkon z úvodního souboje s Dány (1:2).

Zkušený útočník odmítl, že by český tým po nečekaném úvodním klopýtnutí s houževnatými Seveřany propadal panice. "To určitě ne. Máme natolik zkušené mužstvo, že si uvědomujeme, co tomu chybí," řekl Kovář v rozhovoru s novináři.

"Byly tam věci, které nebyly dobré, na ty jsme se zaměřili. Ukázali jsme si, kde se musíme zlepšit. Co hlavně? Je to hodně věcí. Vystihující je důraz ve všem. V osobních soubojích, před bránou... V tom musíme přidat," dodal Kovář.

Prostor ke zlepšení je bezpochyby i v početních výhodách. "Taky k přesilovkám jsme si něco řekli. Jak je to malé hřiště, není moc času se měnit, bruslit si s pukem. Je to o posouvání puku. Pověděli jsme si, co chceme zlepšit," přitakal Kovář.

V Pekingu si hráči musejí přivykat na úzké hřiště. "Určitě se to dá, spíš je to v hlavách, že protihráči jsou u nás rychleji. A když si člověk myslí, že má trochu času, tak ho nemá. Ale na to bychom se nechtěli - a ani neměli - vymlouvat. Musíme si vytvořit dobré šance."

Svěřenci kouče Filipa Pešána vědí, že oproti středě musí v pátečním utkání přidat dost výrazně. Tím spíš, že Švýcaři se v posledních letech prezentují výbornými výkony, které jim za posledních osm odehraných světových šampionátů vynesly dvakrát stříbrné medaile.

"Už nejezdí na takové turnaje jako outsider, hrají dlouho pohromadě. Trenér je tam také delší dobu a systém se moc nemění, jsou na sebe zvyklí. Uvidíme, jaký bude zápas. Myslím si, že to bude o důrazu, o vyhrávání osobních soubojů. Každopádně musíme hrát líp než ve středu. A vyhrát," prohlásil Kovář.

Nápovědou pro trenéry mohlo být i úvodní vystoupení Švýcarů, v němž přes porážku 0:1 notně potrápili obhájce olympijského zlata Rusy. "Kousek toho zápasu jsem viděl. A nemyslím si, že by byli celkově horší než Rusové. Jde o kompaktní tým, který hraje dobře, tvrdě. Na to se musíme připravit," zdůraznil Kovář.

Určitou útěchou a zároveň i výhodou s ohledem na další postupné zlepšení je systém turnaje. Ze skupiny postoupí všechny čtyři týmy do vyřazovací fáze. "Je to jiný turnaj. Tady jsme furt ve hře. Už jsme si k prvnímu zápasu řekli hodně. Nezbývá, než se připravit na další. A trošku zapomenout, jak to dopadlo. Jít se vztyčenou hlavou dál," řekl Kovář.