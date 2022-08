Koulař Staněk vybojoval na mistrovství Evropy bronz

Mnichov - Koulař Tomáš Staněk získal na mistrovství Evropy v Mnichově bronzovou medaili a postaral se o první cenný kov pro českou atletickou výpravu. Výkonem 21,26 metru skončil třetí za vítězným Chorvatem Filipem Mihaljevičem (21,88) a Srbem Arminem Sinančevičem (21,39).

Halový mistr Evropy z loňského roku Staněk se v 31 letech dočkal první medaile z šampionátu pod širým nebem. Na mistrovství světa 2017 i mistrovství Evropy 2018 obsadil nepopulární čtvrtou pozici.

Na stupně vítězů by mu stačil i výkon z druhé série 21,05. Třetím pokusem se Staněk zlepšil na 21,26, ale víc už nepřidal. Zaostal tak za vystoupením z dopolední kvalifikace, v níž předvedl hned prvním pokusem 21,39 metru, i nedávného mítinku v Lucembursku. Tam naznačil výbornou formu výkonem 21,94, jímž se přiblížil na sedm centimetrů vlastnímu českému rekordu pod širým nebem.

V Mnichově měl nejlepší letošní výkon z přihlášených vrhačů, proto neskrýval rozpaky z třetího místa. "Samozřejmě mě to mrzí. V kvaldě jsem se cítil suprově. Spokojený asi být nemůžu," řekl Staněk České televizi.

Ve finále se potýkal s technikou. "Věděl jsem, že mám i na Chorvata, ale byl jsem takový stažený. Nedokázal jsem rozpojit nohy od vršku, abych tu kouli předběhl a nechal ji za sebou. Spousta hodů mi zůstala v ruce, vůbec mi to nenapnulo na prsty. Škoda," prohlásil svěřenec Petra Stehlíka, který má ve sbírce kompletní sadu medailí z halových mistrovství Evropy a bronz z halového světového šampionátu v roce 2018.

Na kontinentálním mistrovství pod širým nebem získal medaili jako první český koulař od roku 1982, kdy skončil v Aténách třetí Remigius Machura.

Soutěž koulařek ovládla Nizozemka Jessica Schilderová, která jako jediná překonala hranici 20 metrů a vylepšila národní rekord na 20,24 metru.

Maraton na ME vyhráli Lisowská a Ringer, Helcelet je v desetiboji devátý

První zlaté medaile na mistrovství Evropy získali vítězové maratonu Aleksandra Lisowská z Polska a domácí běžec Richard Ringer. Nejlepší z trojice českých vytrvalkyň Tereza Hrochová doběhla na 23. místě, Jiří Homoláč závod mužů nedokončil. V desetiboji je Adam Sebastian Helcelet po prvním dnu devátý.

Hrochová a Moira Stewartová se zpočátku často objevovaly v čele, po polovině závodu ale začaly ztrácet. Hrochová byla naštvaná kvůli absenci občerstvování v první polovině závodu.

"Na trati jsem se s realizačním týmem nebyla schopná sesynchronizovat. Když jsem je potřebovala poprvé na druhé občerstvovačce v prvním kole, tak jsem je vůbec neuviděla, protože se mi tam neukázali, a to jsem tam vyběhla jako úplně první ze všech závodnic. Bohužel jsem pití nedostala. Na druhém kole mi to pustili předtím, než jsem to stihla vzít, takže jsem běžela skoro bez iontových a cukerných občerstvování. Běžela jsem jen na vodu, na kterou se maraton běhat nedá. Takže jsem to někdy ve třetím kole zabalila, že na to kašlu, protože už to nemělo cenu. Pak jsem se velice naštvala, vzala jsem si od nich aspoň pití, vodu a běžela jsem znovu," vykládala v cíli.

Lisowská zvítězila o šest sekund před Mateou Parlovovou Koštrovou z Chorvatska, pro bronz si doběhla Nizozemka Nienke Brinkmanová. Hrochová na vítězku ztratila sedm a půl minuty, o místo za ní byla Marcela Joglová. Ta běžela závod opatrněji.

"Začala jsem opatrně, věděla jsem, že příprava nebyla úplně 100 procent, tak jsem byla ráda, že začaly všechny opatrně. Jen jsem se snažila držet nějaké skupinky a nedívala jsem se na hodinky. Já jsem vesměs spokojená," řekla Joglová. Trápí ji problémy s kotníkem. "Jsou dlouhodobé a budu se muset na ně zaměřit. Musíme se zaměřit na fyzioterapii a teď si dát asi pauzu," přiblížila. Stewartová v závěru nabrala velké manko a obsadila 40. místo.

Ringer získal evropský titul v maratonu po strhujícím finiši v čase 2:10:21. Pro zlato si dosprintoval v posledních metrech, za ním doběhli Izraelci Maru Teferi a Gashau Ayale.

Desetibojaři Helceletovi vyšla koule, v níž byl výkonem 15,30 metru druhý. Průběžné šesté místo udržel i po výšce, ale v běhu na 400 metrů si připsal dvanáctý čas a klesl na devátou příčku. Jiří Sýkora neměl v kouli ani jeden měřený pokus a ze soutěže odstoupil. S velkým náskokem vede Švýcar Simon Ehammer, který vyhrál stovku, v dálce se blýskl veleskokem 831 cm a první den završil triumfem v běhu na 400 metrů výborným výkonem 47,40.

Pro mistra světa a světového rekordmana Kevina Mayera skončila soutěž hned po úvodní disciplíně. V závěru stovky třicetiletý francouzský atlet výrazně zpomalil, cílem proběhl s velkou ztrátou v čase 11,67 a do dálkařského sektoru už kvůli svalovému zranění nenastoupil.

Dálkař Juška je ve finále ME, v rozbězích uspěli všichni tři čeští čtvrtkaři

Do finále mistrovství Evropy postoupil dálkař Radek Juška. V rozbězích uspěli všichni tři čeští čtvrtkaři Patrik Šorm, Matěj Krsek a Pavel Maslák i Tereza Petržilková.



Juška se zachránil posledním třetím pokusem, skočil 780 cm a postoupil ze sedmého místa. Naopak tyčkařce Amálii Švábíkové 440 cm na druhý pokus k postupu nestačilo, skončila čtrnáctá.

V úvodním kole závodu na 400 metrů si z českého tria vedl nejlépe Šorm, který byl v prvním rozběhu druhý ve svém letošním nejlepším čase 45,66. "Kontroloval jsem to. Čas mě příjemně překvapil. Myslel jsem si, že poběžím kolem 46," řekl Šorm. V pátek ho trápily střevní problémy a měl i teplotu. "Proto jsem takový čas nečekal, i když jsem věřil, že postoupím. Je to hodně povzbudivé," poznamenal.

Přímý postup si vybojoval i Krsek díky třetímu místu v třetím rozběhu za 46,12. Trojnásobný halový mistr světa a Evropy Maslák v závěru čtvrtého běhu třetí místo neudržel, ale postoupil časem 45,92. Poprvé v sezoně se dostal pod 46 sekund.

Nejlepších devět čtvrtkařů bylo nasazeno přímo do semifinále. "Je to určitě výhoda mít o jeden běh méně. Taky by se mi to hodilo," komentoval to Šorm. Nyní bude muset rychle zregenerovat, protože semifinále se běží hned v úterý po poledni. Očekává, že na postup si bude muset zlepšit osobní rekord 45,41. "Když si to rychle promítnu v hlavě, tak 45,20 nebo 45,30 bude potřeba na finále," odhadoval pátý muž letošního halového mistrovství světa.

Semifinále čtvrtky poběží kromě nasazené Lady Vondrové i Petržilková, která postoupila jako poslední časem 52,35. V druhém rozběhu byla šestá.

Finále běhu na 1500 metrů bude bez českých mílařů. Jan Friš byl v úvodním rozběhu desátý dvě a půl sekundy za vítězným norským favoritem Jakobem Ingebritsenem. Filip Sasínek druhý rozběh nedokončil.

Sprinter Zdeněk Stromšík se do semifinále stovky nedostal, ve svém rozběhu byl šestý s časem 10,60. V téže disciplíně neprošla z rozběhů ani Eva Kubíčková (11,61), koulařka Markéta Červenková kvůli zranění kolena při rozcvičování do kvalifikace nezasáhla.

Finále:

Muži:

Maraton: 1. Ringer (Něm.) 2:10:21, 2. Teferi 2:10:23, 3. Ayale (oba Izr.) 2:10:29, 4. Petros (Něm.) 2:10:39, 5. Navarro (Fr.) 2:10:41, 6. Lamdassem (Šp.) 2:10:52, ...Homoláč (ČR) nedokončil.

Koule: 1. Mihaljevič (Chorv.) 21,88, 2. Sinančevič (Srb.) 21,39, 3. Staněk (ČR) 21,26, 4. Ponzio (It.) 20,98, 5. Haratyk 20,90, 6. Bukowiecki (oba Pol.) 20,74.

Desetiboj (po čtyřech disciplínách): 1. Ehammer (Švýc.) 3723 b. (100 m: 10,56 - dálka: 831 - koule: 14,24 - výška: 208), 2. Skotheim (Nor.) 3428 (10,98 - 756 - 13,65 - 211), 3. Dester (It.) 3413 (10,81 - 746 - 14,56 - 202), 4. Wiesiolek (Pol.) 3385, 4. Taam (Est.) 3337, 6. Helcelet 3315 (11,13 - 728 - 15,30 - 199), ...Sýkora (oba ČR) 1636 (11,09 - 692 - bez výkonu) - nedokončil.

Ženy:

10.000 m: 1. Canová (Tur.) 30:32,57, 2. McColganová (Brit.) 30:41,05, 3. Salpeterová (Izr.) 30:46,37, 4. Klosterhalfenová (Něm.) 31:05,21, 5. Teferiová (Izr.) 31:24,03, 6. Harrisonová (Brit.) 31:46,87.

Maraton: 1. Lisowská (Pol.) 2:28:36, 2. Parlovová Koštrová (Chorv.) 2:28:42, 3. Brinkmanová (Niz.) 2:28:52, 4. Dattkeová (Něm.) 2:28:52, 5. Episová (It.) 2:29:06, 6. Mayerová (Něm.) 2:29:21, ...23. Hrochová 2:36:00, 24. Joglová 2:36:26, 40. Stewartová (všechny ČR) 2:43:03.

Koule: 1. Schilderová (Niz.) 20,24, 2. Dongmová (Portug.) 19,82, 3. Van Klinkenová (Niz.) 18,94, 4. Roosová (Švéd.) 18,55, 5. Gambettaová 18,48, 6. Ritterová (obě Něm.) 18,29.

Rozběhy a kvalifikace:

Muži:

100 m: 1. Olatunde (Ir.) 10,19, ...16. Stromšík (ČR) 10,60 - nepostoupil do semifinále.

400 m: 1. Re (It.) 45,26, ...7. Šorm 45,66, 13. Maslák 45,92, 16. Krsek (všichni ČR) 46,12 - postoupili do semifinále.

1500 m: 1. Rozmys (Pol.) 3:37,36, ...19. Friš 3:40,99 - nepostoupil do finále, Sasínek (oba ČR) nedokončil.

Dálka: 1. Montler (Švéd.) 806, ...7. Juška (ČR) 780 - postoupil do finále.

Koule: 1. Sinančevič (Srb.) 21,82, 2. Staněk (ČR) 21,39 - postoupil do finále.

Ženy:

100 m: 1. Nkansaová (Belg.) 11,33, ...18. Kubíčková (ČR) 11,61 - nepostoupila do semifinále.

400 m: 1. Baumgartová-Witanová (Pol.) 51,09, ...11. Petržilková (ČR) 52,35 - postoupila do semifinále.

Tyč: 1. Šutejová (Slovin.) 450, ...14. Švábíková (ČR) 440 - nepostoupila do finále.

Koule: 1. Dongmová (Portug.) 19,32, ...Červenková (ČR) bez výkonu - nepostoupila do finále.

Disk: 1. Perkovičová (Chorv.) 65,94.