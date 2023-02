Koulař Staněk počtvrté za sebou vyhrál mítink v Nehvizdech

Nehvizdy (u Prahy ) - Halový mistr Evropy Tomáš Staněk počtvrté za sebou vyhrál mezinárodní mítink Hvězdy v Nehvizdech. Český koulařský rekordman výkonem 21,45 metru z poslední série překonal o 22 centimetrů vlastní rekord mítinku.

Staněk na mezinárodním mítinku stříbrné kategorie třikrát poslal kouli za 21 metrů. Za sobotním kladenským výkonem 21,69, kterým vede letošní světové tabulky, sice o něco zaostal, ale s technikou byl spokojený. "Z těch tří závodů za sebou byl tenhle atleticky, technicky nejlepší. Od Jablonce, přes Kladno až sem je to čím dál lepší. I když jsem teda hodil o trochu míň, ale to může být i únavou nebo tím, že jsem to tak dobře nechytil," řekl novinářům.

K závěrečnému pokusu nastupoval už jako jistý vítěz, ale před africkým šampionem Enekwechim Chukwuebukou v té chvíli vedl pouze o jeden centimetr. Nakonec mu odskočil na rozdíl čtvrt metru. "Jsem rád, že se mi podařilo vyhrát. A moc rád, že to nebylo o jeden centimetr, aby si náhodou 'Chuk' nemyslel, že je to tady nějaký zaplacený," pousmál se bronzový medailista z loňského ME v Mnichově. Jeho tamější přemožitel Armin Sinančevič ze Srbska obsadil v Nehvizdech výkonem 20,93 třetí příčku.

Ve výšce se nakonec nepředstavil lídr světového žebříčku U Sang-hjok z Koreje. Absence úřadujícího vicemistra světa nejlépe využil Belgičan Thomas Carmoy, který jako jediný překonal 225 centimetrů a obhájil loňské vítězství. Soutěž koulařek vyhrála Kanaďanka Sarah Mittonová v rekordu mítinku 19,29 metru.

Výsledky halového atletického mítinku v Nehvizdech

Muži - výška: 1. Carmoy (Belg.) 225, ...10. Štefela (ČR) 214, koule: 1. Staněk (ČR) 21,45.

Ženy - výška: 1. Ovčinniková (Kaz.) 190, ...3. Hrubá (ČR) 187, koule: 1. Mittonová (Kan.) 19,29.