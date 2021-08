Koulař Staněk očekává, že finále OH bude na hranici jeho letošního maxima

Tokio - Koulař Tomáš Staněk očekává, že k postupu do finále olympijských her v Tokiu bude muset atakovat své letošní maximum. Pro úterní večerní kvalifikaci je vypsaný limit 21,20 metru, což je vzdálenost, kterou halový mistr Evropy ještě v této venkovní sezoně nepřekonal. Po zdravotních problémech už ale může házet naplno a cítí vzestup formy.

Mužská koule má v posledních letech mimořádně vysokou úroveň. Ryan Crouser v červnu posunul letitý světový rekord na 23,37 metru. Dvaadvacetimetrové pokusy nejsou výjimkou a Staňkův nejlepší letošní výkon 21,12 z červencového mítinku v německém Thumu znamená až 28. místo v letošních tabulkách.

Kvalifikační limit 21,20 se proto zdá být přiměřený. "Tím, že máme kvaldu večer, tak si myslím, že možná bude potřeba hodit kvalifikační limit. Vzhledem k tomu, jaké jsou tabulky. Jsem radši, že je večer, zapadne sluníčko a bude to snad příjemnější," komentoval Staněk podmínky, jaké koulaře čekají v boji o postup mezi dvanáct účastníků finále.

O medaile se bude ve čtvrtek bojovat netradičně dopoledne, proto český rekordman neočekává tak extrémně vypjatou soutěž jako na mistrovství světa v Dauhá. Tehdy vyhrál Američan Joe Kovacs výkonem 22,91 a další dva medailisté Ryan Crouser z USA a Novozélanďan Tom Walsh zapsali jen o centimetr méně. "Finále bude od deseti hodin, tak si myslím, že to nebude až tak divoké jako v Dauhá. Ale kluci mají formu. Bude to o tom, komu nevadí ranní vstávání. Nemyslím si, že to bude jako v Dauhá, doufám. Uvidíme, necháme se překvapit," přemítal Staněk.

Kvůli následkům zranění svalu na vnitřní straně stehna z haly dlouho nemohl provádět naplno otočku, což poznamenalo jeho výkony v úvodu sezony pod širým nebem. Teď už je fit. "Musím říct, že tady už házím naplno. Metry jsou taky dobré. Jenom v neděli jsem se cítil otupěle, ale myslím, že nebudeme nic měnit. Házení už mělo návaznost na to poslední Německo, už se to zvedalo. Házím naplno, a když se to nepovede, tak mě to nebolí," pochvaloval si.

Líbí se mu i posilovna v olympijské vesnici. "Když jsem šel poprvé, tak mě šokovalo, jak je obrovská a skvěle zařízená. Dali si Japonci záležet, není to kardio zóna a nazdar, ale jsou tam i vzpěračská plata," liboval si. Na rozdíl od oštěpařky Barbory Špotákové se nepotýká s tím, že by posilovna byla přeplněná. "Chodil jsem asi v dobré časy, bylo to v pohodě," poznamenal.