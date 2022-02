Koudelkův plán: ještě jednou si zaskákat na olympiádě v Itálii

Čang-ťia-kchou (Čína) - Za čtyři roky nejspíš Roman Koudelka zakončí své olympijské putování. Zimní hry pod pěti kruhy se v roce 2026 vrátí do Itálie, čímž by se pro nejlepšího českého skokana na lyžích uzavřel po dvaceti letech kruh. V roce 2006 totiž skákal na turínské olympiádě v Pragelatu v roli předskokana.

Dvaatřicetiletý Koudelka absolvoval nyní v Pekingu svoji čtvrtou olympiádu. Na dotaz, jestli šlo o jeho poslední, nejprve odvětil: "To je záludná otázka," usmál se pod rouškou v dvacetistupňovém mrazu v Čang-ťia-kchou. Rozhodnutí bude otec dvou dětí konzultovat s manželkou, ale spíš se zdálo, že půjde jen o získání podpory do práce na další čtyřleté období.

V Itálii se totiž Koudelka v roce 2006 s dalšími českými závodníky představil jako předskokan. "A kdyby se mi to tam povedlo ukončit, tak by to bylo supr. Ale záleží na zdraví a na výsledcích. Když bude všechno sloužit, tak chci ještě jednu olympiádu zažít," uvedl.

Na hrách v Pekingu byla pro Koudelku výhrou už jen samotná účast. Po loňské operaci kolena se na můstky vrátil teprve v prosinci, necelé dva měsíce před olympiádou. Na středním můstku skončil osmnáctý, když neudržel nadějné 11. místo po prvním kole. Na velkém můstku neprošel kvalifikací a nedařilo se mu ani v družstvech. "Na jednu stranu mě to mrzí, že mi to na velkým už nesedlo. Na druhou, když vím, čím jsem si prošel, tak můžu být rád, že tady vůbec stojím."

Ke konci her už se potýkal s únavou, Proto byl vlastně rád, že olympiáda pro něj dnes skončila. "De facto od května jsem jel až doteď jen s týdenní pauzou, jinak jsem měl každý den tréninky a většinou i dvakrát denně, abych dohnal manko. A už to na mě dolehlo," podotkl.

Doma nabere energii a na závěr Světového poháru se chce naladit v Harrachově. "Snad si skočíme třeba na malém můstku, abych zase získal sebevědomí. Lety si nejsem jistý, jestli pojedu, ale svěťáky chci dojet," je rozhodnutý. Odhodlání bere ze záblesků bývalé formy, jako zmíněné první kolo na středním olympijské můstku. "To mi dodává velkou energii."