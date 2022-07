Kouč Rulík má v nominaci před odletem na MS dvacítek 25 hokejistů

Praha - Kouč české hokejové dvacítky Radim Rulík zařadil do nominace před nedělním odletem na mistrovství světa v Edmontonu 25 hokejistů. Po přípravných zápasech ve Finsku vypadli z kádru obránci Jakub Šedivý z Liberce a František Němec, jeho spoluhráč z Komety Brno Ivo Sedláček a další útočník Petr Gajda z Litoměřic. Do Kanady tým zamíří se stejným počtem hráčů, který může zařadit na soupisku - s třemi gólmany a 22 hráči do pole.

"Se všemi čtyřmi hráči jsme se domluvili, že zůstanou mezi náhradníky, kdyby se cokoliv stalo. Jelikož jde o hráče ročníků 2003 a 2004, počítáme s nimi hned na další akci po skončení šampionátu v Edmontonu, aby zabojovali o následující mistrovství světa juniorů, které už se bude hrát v tradičním zimním termínu," uvedl v tiskové zprávě Rulík.

Šampionát se měl konat na přelomu loňského a letošního roku, ale kvůli koronavirové nákaze byl nakonec turnaj zrušen po odehrání pouhých devíti zápasů a kontumaci dalších tří duelů. Nyní organizátoři v kanadské provincii Alberta nastavili mírnější pravidla než v zimě.

"Tentokrát bychom neměli fungovat v tzv. bublině a ani nás nečekají karantény na hotelových pokojích. Před odletem do Kanady ale musí každý člen naší výpravy absolvovat jeden test s negativním výsledkem. Po příletu budou dle našich informací testovaní na místě pouze náhodně vybraní jedinci. Celý tým absolvuje ještě jedno kolo testování 4. srpna. V případě, že všechno půjde podle plánu, by se potom dál v průběhu šampionátu testovat nemělo," uvedl manažer týmu Otakar Černý.

Česká hokejová dvacítka vstoupí do turnaje v úterý 9. srpna utkáním proti Slovensku. Dalšími soupeři v základní skupině A budou postupně Finsko, domácí Kanada a Lotyšsko.

Nominace české dvacítky na mistrovství světa v Edmontonu (9.-20. srpna):

Brankáři: Jan Bednář (Acadie-Bathurst/QMJHL), Pavel Čajan (Kitchener/OHL), Tomáš Suchánek (Tri-City/WHL),

obránci: David Moravec (Mladá Boleslav), Jiří Ticháček (Kladno), David Jiříček (Plzeň), Štěpán Němec (Litoměřice), David Špaček (Sherbrooke/QMJHL), Aleš Čech (Kärpät Oulu/Fin.), Tomáš Hamara (Tappara Tampere/Fin.), Stanislav Svozil (Regina/WHL),

útočníci: Tomáš Urban, Daniel Herčík (oba Pardubice), Petr Hauser (Sparta Praha), Jiří Kulich (Karlovy Vary), Adam Měchura (Liberec), Matouš Menšík (Jihlava), Michal Gut (Everett/WHL), Jakub Kos (Ilves Tampere/Fin.), Ivan Ivan (Cape Breton/QMJHL), Jan Myšák (Hamilton/OHL), Jaroslav Chmelař (Providence College/NCAA), Martin Ryšavý (Moose Jaw/WHL), Gabriel Szturc (Kelowna/WHL), Matyáš Šapovaliv (Saginaw/OHL).