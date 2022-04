Kouč Jalonen: Bylo důležité věřit systému hry a držet se plánu pro zápas

Linec - Trenér českých hokejistů Kari Jalonen po utkání Euro Hockey Challenge v Linci proti Rakousku vyzdvihl, že se jeho svěřenci drželi nastaveného systému a zápasového plánu. Rakušané přitom kladli mnohem větší odpor než dva dny zpátky ve Znojmě a dlouhou dobu drželi vyrovnaný stav 1:1. Pochvalu náročného finského kouče si vysloužil autor dvou gólů - útočník Matěj Blümel.

"Myslím, že to bylo celkově vzato o něco lepší utkání než to první ve Znojmě. A to bylo jen dobře. Když byl stav 1:1, mluvili jsme o tom, že je třeba hrát dál pořád stejně, věřit tomu systému hry a plánu, jaký pro zápas byl, a držet se ho. Hrát prostě i nadále tak, jak hrát chceme," přiblížil Jalonen v pozápasovém rozhovoru s novináři.

"Myslím, že ve třetí třetině jsme pak hráli opravdu velmi dobře, líbilo se mi, jak jsme ji odehráli. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Ale tahle utkání jsou pro mě důležitá hlavně z toho hlediska, že vidím výkony jednotlivců. Ty si také zanalyzujeme a pak uděláme plány zase na další týden," doplnil Jalonen.

Potěšila ho nejen druhá výhra, ale zároveň i další nabrané zkušenosti s mužstvem. "Nerad bych mluvil o jednotlivých jménech po těch dvou utkáních, ale je tu rozhodně spousta pozitiv. Každý z těch hráčů byl pro mě nový a já už teď o nich vím něco víc. A budu vědět zase více s každým dalším utkáním. Příští týden nás čeká další týden přípravy a my musíme stejným způsobem pokračovat i dál," zdůraznil Jalonen.

O všechny čtyři góly se dnes postarala první pětka, v níž se zaskvěl především dvougólový střelec Blümel. "Hráli vážně moc dobře. Zejména Blümel se mi hodně líbil. Byl silný na puku, výborně bruslil a dělal správná rozhodnutí. Ten gól ve vlastním oslabení byl pak bonus navíc," ocenil Jalonen v připomínce gólu, jímž jednadvacetiletý pardubický útočník uzavřel skóre na konečných 4:1.

Přes tři přesilovky se mužstvo neprosadilo v početní výhodě. "Musíme se na to s Martinem Eratem podívat a probrat to," plánoval Jalonen pečlivou analýzu s bývalým skvělým útočníkem, který má z pozice asistenta přesilovky na starosti. "Z mého pohledu málo střílíme. Přitom si myslím, že když budeme více střílet, budeme mít i více příležitostí ke skórování. Určitě je to jedna z věcí, na kterých potřebujeme dál pracovat," uzavřel Jalonen.