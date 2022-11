Kouč florbalistů Berka po stříbru z MS: Laťka je o trochu výš, musíme jít dál

Curych - S juniory slavil kouč českých florbalistů Jaroslav Berka dva triumfy na světových šampionátech a ve své první sezoně na lavičce A-týmu po červencovém bronzu na Světových hrách v americkém Birminghamu dosáhl na mistrovství světa v Curychu a Winterthuru na stříbro. Přes vyrovnání historického úspěchu z roku 2004 byl po finálové porážce s desetinásobnými šampiony Švédy 3:9 zklamaný.

"Máme bronzovou medaili ze Světových her, teď stříbro, na Euro Floorball Tour máme dobré výsledky. Ve skupině jsme zahráli se Švédy, porazili jsme Švýcary. Vidím tam progres, posunuli jsme se v individuálních věcech, v přístupu a v chování v zápasech. Ale laťka je o trochu výš, musíme jít dál," řekl pětatřicetiletý Berka, který byl v roce 2019 při prvním zlatu juniorů v Halifaxu asistentem Jiřího Jakoubka a loni v Brně dovedl tým do 19 let k obhajobě v Brně jako hlavní kouč.

Finálové představení proti obhájcům titulu Berku zklamalo. "Nemůžu ho hodnotit jinak než negativně. Je třeba to oddělit od celého turnaje. Prostě slabý výkon. Švédi hráli vysoký standard, ale nic neporazitelného. Těžko jsme se do toho dostávali. Nebylo to dobré," prohlásil Berka.

Chyběla mu energie, kterou jeho svěřenci předvedli při sobotní semifinálové výhře nad Švýcarskem 11:3. "Bylo to emotivní, takhle se hraje semifinále mistrovství světa. Není to jednoduché to ustát v hlavě, hráli jsme i v pátek. Nezvládli jsme to tak, abychom měli ve finále dostatek energie a drajvu. Nebylo to ono. Cítili jsme to ze začátku. Je to pro nás poučení," prohlásil Berka.

Stejně jako s juniory má za cíl s A-týmem získat zlato. "Spolu s realizačním týmem máme plný blok poznámek a detailů. Je to obrovská zkušenost. Nebylo pro nás úplně jednoduché zahrát třikrát za sebou emoční vrchol. Taktický, mentální, herní," zmínil program tří zápasů play off ve třech dnech. "To jsou zkušenosti. Vidíme, že Švédi zahráli zase vysoký standard. Máme představu, na čem pracovat. Ale potřebovali jsme si to prožít, abychom to zhmotnili."

Ocenil podporu fanoušků, kteří na šampionát ve Winterthuru a Curychu zamířili. "To bylo super, víkend byl perfektní. Podpora kluky extrémně nabíjela. Nejenom mě, hráče, ale i ostatní nás mrzí, že jsme jim to nedokázali vrátit. Mohli jsme se jim odvděčit víc," uvedl.

Sledovat po finále slavící Švédy podle něj bylo těžké, byl zvyklý být po posledním zápase na vítězné straně. "To určitě nebudu chtít zažít. Není to úplně hezké se dívat na soupeře, jak slaví. Je to nepříjemné. Budeme s odstupem hodnotit pozitivně, ale teď si tím musíme projít. I hráči si tím musí projít. Je to nepříjemná zkušenost. Půjde o to ji přetavit dál," podotkl Berka.

V současnému kádru národního týmu vidí obrovský potenciál. "Když vezmu první dvě lajny, mají věk průměrný asi 22 let, takže potenciál mají až desetiletý. Budeme si vyhodnocovat s hráči, nevím, jak to mají starší hráči, nebavili jsme se o tom. Potenciál je obrovský. Proces se rozjel, budeme v tom pokračovat," doplnil Berka.

Mistrovství světa dospělých je podle něj na úplně jiné úrovni. "To juniorské je takový větší turnaj. Tam se vezete na vlně, je pět zápasů v pěti dnech. Tady jsme byli dlouho spolu. Turnaj je dlouhý, náročnější, je hodně těžkých zápasů. I tohle je zkušenost," dodal Berka.