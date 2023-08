Koubek před odvetou s Tobolem: Nikdy není předem vyhráno, Maccabi byla kaňka

Plzeň - Plzeňští fotbalisté podle trenéra Miroslava Koubka před čtvrtečním utkáním s Tobolem Kostanaj díky odloženému ligovému zápasu nabrali energii a jsou na domácí odvetu závěrečného 4. předkola Evropské konferenční ligy dobře připraveni. Kouč je navzdory úvodní nadějné výhře 2:1 z Kazachstánu obezřetný. Nerad vzpomíná na rok 2015, kdy Viktoria pod jeho vedením v kvalifikaci Ligy mistrů proti Maccabi Tel Aviv venkovní náskok ztratila a po nečekané porážce v Plzni vypadla.

Západočeši si před osmi lety z Izraele přivezli rovněž vítězství 2:1, ale domácí odvetu 3. předkola prohráli 0:2 a do elitní soutěže nepostoupili. Koubek byl krátce nato odvolán. "Vzpomínám na to samozřejmě nerad, to nemůže být dobrá vzpomínka. Ale je to sport, který přináší takové situace. Nikdy nemáte nic předem vyhráno, ani my nemáme nic předem vyhráno," řekl jednasedmdesátiletý trenér na tiskové konferenci.

"Už je to taková historická záležitost, která pochopitelně zůstane na celý život. Byla to určitě kaňka, mělo se to dohrát, ale nezvládlo se to. Ale není to v historii kopané, ani té plzeňské, jediný případ, který by se už nestal," přidal Koubek, který ještě v trenérské kariéře nedovedl žádný tým do skupiny evropského poháru.

Plzeňští si vzhledem k účasti v play off nechali na rozdíl od dalších pohárových zástupců Sparty a Slavie odložit víkendový ligový duel. Viktoria původně měla hrát v neděli v Mladé Boleslavi. "Pomohlo nám to. Cítíme, že jsme nabrali energii. Tým vypadá dobře a nevidím v tuto chvíli nějaký signál, že bychom nebyli dobře připraveni. Naopak si myslím, že jsme," upozornil bývalý kouč Hradce Králové, Bohemians, Slavie, Mladé Boleslavi nebo Ostravy.

Výprava Viktorie minulý týden z Kostanaje odletěla v pátek ráno a cesta jí trvala téměř deset hodin. "Cesta byla úmorná, nekonečná. V sobotu ani nešlo trénovat. Já osobně jsem měl pocit velké únavy, ale jsem starší. Kluci také říkali, že toho mají dost. Začali jsme trénovat až v neděli. Ale udělali jsme jednotky, které jsme už potřebovali udělat. Pět týdnů nebylo možné provést intenzivnější tréninkový proces," přiblížil Koubek.

Tobol označil za dobré mužstvo, které má velmi slušný presink, rychlý protiútok, přechodovou fázi a technickou vyspělost hráčů. Plány na soupeře ale ani nenaznačil. "Ty plány, plánovací komise... Žádné plány neřeknu," podotkl Koubek s úsměvem. "Obecné věci říct můžu - chceme hrát aktivně, nátlakově, na vítězství," dodal někdejší brankář.