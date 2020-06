Kostelečtí by neměli užívat vodu ze studní kvůli uniklé naftě

Hasiči 16. června 2020 v Klešicích na Chrudimsku upravují nornou stěnu na Podolském potoku, do kterého unikla nafta ze skladu Správy státních hmotných rezerv v nedalekém Kostelci u Heřmanova Městce. Následkem silné bouřky proud vody jednu z nádrží nadzvedl a poškodil. Ropné látky se dostaly do dešťové kanalizace a odtud do potoka.

Kostelec u Heřmanova Městce (Chrudimsko) - Kvůli uniklé naftě do potoka v Kostelci u Heřmanova Městce na Chrudimsku by lidé v okolí neměli používat vodu ze studní. Mohly by být kontaminované, což potvrdí, nebo vyvrátí vzorkování, uvedl hejtman Martin Netolický (ČSSD) na facebooku. Nafta nejspíš unikla ze skladu Správy státních hmotných rezerv.

Sklad, v kterém je nafta a letecký petrolej, poškodila nedělní bouřka a přívalové deště. Z jedné nádrže nafta unikla do jímky, voda poničila také část areálu. "Ropné látky z areálu se pravděpodobně průsakem dostaly během kalamity do dešťové kanalizace a odtud do potoka v Kostelci u Heřmanova Městce," uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Podle starostky Kostelce Evy Jirákové by se lidé, kteří mají studnu v blízkosti potoka nebo už ji znečištění zasáhlo, měli na ni obrátit. Zdroje vody a Podolský potok se budou pravidelně monitorovat a výsledky rozborů budou předávány vodoprávnímu úřadu v Chrudimi k vyhodnocení dalšího postupu. "Zatím se jedná zhruba o 30 studní," řekla ČTK Jiráková. Pro ty, kteří nemají zaveden veřejný vodovod, obec případně přistaví cisternu s pitnou vodou.

Hasiči v pondělí utěsnili poškozenou nádrž pomocí tmelů a stahovacích pásek. V noci na dnešek vystavěli nornou stěnu v Klešicích, aby únik látek zachytávali. Kontaminovanou vodu dnes odčerpává specializovaná firma.

Podle vedoucího odboru životního prostředí Městského úřadu v Chrudimi Ivo Rychnovského není zatím jasné, kolik nafty z nádrže uniklo. Většina zůstala v jímce a kanalizaci, která se ucpala a odtud se znečištění rozšířilo. Část již byla odčerpána do cisterny.

Podle Netolického (ČSSD) se v poledne sejdou starostové okolních obcí za účasti předsedy SSHR Pavla Švagra a ředitele Hasičského záchranného sboru ČR.

Vodu by lidé neměli používat do odvolání ani na zálivku zahrádek. "V Kostelci proběhne z preventivních důvodů také vzorkování studní, abychom měli informaci, zda nedošlo ke kontaminaci zdrojů pitné vody. Do té doby by všechny objekty měly být přepojeny na vodovodní řad," uvedl hejtman.

Areál SSHR utrpěl po nedělní bouři škody za desítky milionů korun

Šíření ropných látek z areálu Správy státních hmotných rezerv u Kostelce u Heřmanova Městce na Chrudimsku se podařilo zastavit. Škody dosáhnou desítek milionů korun. Novinářům to dnes řekl předseda SSHR Pavel Švagr.

Po nedělní bouři z areálu unikla nafta, která znečistila Podolský potok. Obyvatelé Kostelce preventivně nemohou používat vodu ze studen, dokud odběry vzorků nepotvrdí, že není kontaminovaná.

"Škody začínáme sčítat. Je to nejen podemletá silnice, poničená je dešťová a olejová bezpečnostní kanalizace, ale i tunel, strojovna a nádrže," uvedl Švagr. Voda podemlela také koleje, po nichž cisterny do areálu přivážejí a odvážejí pohonné hmoty.

Vodu s naftou hasiči odčerpávali, na potoce postavili pro zachycení kontaminace nornou stěnu. Podle Švagra by už nemělo prosakovat znečištění do čisté dešťové vody.

"Poničen je tunelový komplex, kde je několik nádrží. Voda tam byla ve výšce 130 centimetrů. Je to ohromný přírodní živel, s tím nic neuděláme," řekl Švagr. Podle jeho odhadu uniklo až několik stovek litrů nafty.

SSHR začalo vzorkovat studny podle seznamu od starostů okolních obcí. Zatím se odebralo asi 15 vzorků, výsledky budou známé během 48 hodin. U jedné studny se již potvrdilo, že se do ní znečištění nedostalo. Na norné stěně v Klešicích se již také ropné látky nevyskytují. Všechny nádrže jsou zabezpečené, dnes se ještě dočišťují nánosy po přívalové vlně v tunelu.