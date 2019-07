Kosteleckým uzeninám loni vzrostly tržby, zisk skočil o polovinu

Praha - Hlavnímu českému zpracovateli masa - Kosteleckým uzeninám - se loni meziročně zvýšily tržby za prodej řeznického a uzenářského zboží o procento na 5,35 miliardy korun. Zisk se firmě zvýšil o polovinu na 119,5 milionu korun. Společnost to uvádí ve výroční zprávě umístěné ve Sbírce listin. Společnost patří pod koncern Agrofert, který v únoru 2017 vložil současný premiér Andrej Babiš (ANO) do svěřenských fondů.

"Stále přicházíme na trh s novými výrobky, které jsou úspěšné. Nyní v letním období jde především o širokou paletu výrobků určených na gril. Úspěšný je také prodej masa, kde garantujeme český původ. Zákazníci také v poslední době čím dál víc dávají přednost výrobkům typu convenience, což jsou třeba předpřipravené masové rolády, vepřová kolena na pečení a podobně," řekl ČTK mluvčí koncernu Karel Hanzelka. Firma loni snížila počet zaměstnanců o 70 na 1298.

Společnost loni přijala podle výroční zprávy investiční dotace od ministerstva průmyslu a obchodu na úspory energie v Kostelci u Jihlavy za 1,2 milionu korun, v Plané nad Lužnicí pak za necelé tři miliony korun.

Ke konci roku pak evidovala přislíbené dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu na vývoj nových postupů při krájení a balení masných výrobků za 49,3 milionu korun, na optimalizaci bourání vepřového masa za 75 milionů korun a na inovace výroby tepelně opracovaných masných výrobků pasterizovaných v obalu za více než 70 milionů korun. "Prostředky jsme neobdrželi. V tuto chvíli nemáme od úřadů žádné bližší informace. I bez toho však sami masivně investujeme," dodal mluvčí.

Preventivně zastavil platby firmám z holdingu SZIF, jak letos v červnu oznámil. Stalo se tak poté co do Česka dorazily předběžné závěry auditů Evropské komise k možnému střetu zájmů premiéra Babiše. Podle prvního z nich Babiš ve střetu zájmů v souvislosti s holdingem Agrofert je. Babiš v souvislosti se zákonem o střetu zájmů vložil skupinu do svěřenských fondů.

Ministerstvo průmyslu pak podle zprávy přislíbilo vyplatit ke konci loňského roku ještě 2,8 milionu korun na úsporu energií v Plané a 2,8 milionu na komplexní energetická opatření. Podle červencového vyjádření ministra průmyslu Karla Havlíčka (za ANO) jeho úřad schválil od účinnosti zákona o střetu zájmů jeden projekt pro skupinu Agrofert, o proplacení dotace dosud holding nepožádal. Žádost o platbu by mohla přijít příští rok, ministerstvo by ji posoudilo a projekt by byl pozastaven.

Konsolidovaný zisk celého koncernu loni klesl o 63,5 procenta na 1,67 miliardy korun. Konsolidované tržby vzrostly o 400 milionů na 157,5 miliardy Kč. Hlavním důvodem poklesu zisku bylo podle firmy zhoršení hospodaření v segmentu chemie a v potravinářství, a to zejména kvůli sníženému výkonu německé pekárenské skupiny Lieken. Pokles zisku tak pokračoval třetím rokem za sebou, předloni šlo o snížení 38 procent, o rok dřív o 9,6 procenta.

Skupina Agrofert je největší firmou v českém zemědělství a potravinářství, dvojkou v chemickém průmyslu a významným subjektem v lesnictví a médiích. Loni zaměstnávala zhruba 33.000 lidí, podobně jako předloni, z toho 22.000 v ČR.