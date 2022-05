Kostel v Lukové se sochami duchů věřících se dočkal oprav za miliony korun

Luková (Plzeňsko ) - Oprav za víc než 8,3 milionu korun se za uplynulých sedm let dočkal dříve zdevastovaný kostel sv. Jiří v Lukové na severním Plzeňsku. Letos je to deset let, co si opuštěný kostel v Sudetech vybral tehdejší student výtvarné školy Jakub Hadrava pro svou bakalářskou práci. S pomocí figurantů usazených do lavic vytvořil z plátna a záclon namočených v sádře dvaatřicet bílých siluet duchů někdejších věřících. Informace o výstavě se dostala do světa a od následujícího roku 2013 se do kostela začali sjíždět turisté ze všech světadílů.

Velký zájem přispěl i k tomu, že se památka dostala do programu záchrany architektonického dědictví ministerstva kultury, které každoročně na opravy přispívá, řekl ČTK Josef Gilbert Matuška, starosta Manětína, pod nějž Luková patří. Příspěvky ministerstva představují asi 90 procent peněz vynaložených na opravy. Kostel je dnes turistům přístupný od května do října pouze v sobotu od 13:00 do 16:00. "Za jednu sobotu ale přijede i 500 až 800 lidí," poznamenal Matuška. Mimořádně se památka otevře také 10. června na Noc kostelů.

Za postavami věřících s prázdnými tvářemi, se sklopenými hlavami či rukama sepnutýma k modlitbě přijely desetitisíce lidí, kteří nechali v kasičce na dobrovolných příspěvcích víc než 1,5 milionu korun, další peníze věnovali sponzoři, dárci nebo třeba hudební festival na podporu památek, píše se na stránkách kostela. Peníze pak manětínská farnost používá na spolufinancování oprav.

První příspěvek ministerstva šel na kostel v roce 2015 a pomohl tehdy se statickým zajištěním stavby, opravou klenby a krovu presbytáře a krovu sakristie. Díky nově nabytému věhlasu šly do Lukové další peníze a v následujících letech se opravila střecha, stavba se odvodnila, byla repasována nebo obnovena všechna okna, kostel dostal nové dveře do vchodu pod věží, postupně se opravovaly vnější omítky a fasády. "Na letošek je v plánu dokončení poslední části venkovní fasády, pak se postupně začne s obnovou interiéru kostela," řekl starosta.

Mladý výtvarník chtěl před deseti lety svou prací připomenout dobu, kdy kostel využívali lidé, pro něž byla víra samozřejmostí. V Lukové žilo dřív víc než stovka obyvatel, Němců i Čechů. K celé lukovské farnosti náleželo v polovině 19. století přes 500 farníků. Dnes je tu kolem pěti stálých obyvatel, pobývají tu i chalupáři. Kostel se už desetiletí nepoužívá k pravidelným bohoslužbám. V 60. letech minulého století spadl údajně v kostele při pohřbu kus stropu a od té doby byl zavřený.