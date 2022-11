Kosmická loď Orion vstoupila na oběžnou dráhu kolem Měsíce

Washington - Kosmická loď Orion vstoupila v pátek pozdě večer SEČ na oběžnou dráhu kolem Měsíce. Informoval o tom americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Orion zůstane na oběžné dráze zhruba týden a pak začne cestu zpět na Zemi, uvedla agentura AP. Cesta kosmické lodě má prověřit podmínky pro návrat astronatů na Měsíc.

Kosmická loď s třemi figurínami na palubě slouží jako testovací let pro budoucí výpravu astronautů na Měsíc. Během příštích dnů budou inženýři NASA testovat systémy či schopnost pohonu udržet přesný kurz kosmické lodě. Cílem je, ověřit, zda loď bude schopná dopravit astronauty na Měsíc a pak zpátky na Zemi.

Při vstup na oběžnou dráhu Měsíce se kosmická loď nacházela zhruba 380.000 kilometrů od Země. V příštích dnech by měla dosáhnout vzdálenosti až 420.000 kilometrů, což by byl rekordní údaj pro loď postavenou pro lidskou posádku. "Je to statistika, ale také symbolický údaj pro to, co představuje," uvedl Jim Geffre z NASA.

Kosmická loď Orion, která odstartovala do vesmíru před deseti dny, je součástí programu Artemis. Vedle návratu astronautů na Měsíc program cílí na založení dlouhodobé lunární kolonie jako odrazového můstku pro ještě ambicióznější budoucí lety na Mars.