Koruně se v pátek dařilo, mírně zpevnila vůči euru i dolaru

Praha - Koruna v pátek posílila k oběma hlavním světovým měnám. Oproti čtvrtečnímu závěru zpevnila vůči euru o tři haléře na 25,44 Kč/EUR. K dolaru si polepšila o osm haléřů na 20,91 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pražská burza čtvrtý den v řadě posilovala.

Koruna ignorovala dnešní statistiku o růstu mezd v prvním čtvrtletí letošního roku, uvedli ekonomové společnosti Next Finance Markéta Šichtařová a Jiří Cihlář. Podle údajů Českého statistického úřadu stoupla v prvním kvartále průměrná mzda meziročně o 3,2 procenta na 35.285 korun. Po zahrnutí růstu spotřebitelských cen výdělek reálně stoupl o jedno procento.

"Do dalších dní podle nás platí, že ani zpomalení růstu mezd nesnižuje sázky na letní zvýšení úrokových sazeb České národní banky," uvedli Cihlář s Šichtařovou. Do měsíce by podle nich koruna měla být mírně silnější, než je v současnosti.

Burzovmí index PX v pátek stoupl o 0,33 procenta na 1178,61 bodu. K růstu mu pomohly hlavně akcie energetické společnosti ČEZ a operátora O2. Vyplývá to z údajů na burzovním webu. Posilovala rovněž koruna, a to vůči oběma hlavním světovým měnám.

Ze 13 hlavních emisí pražské burzy dnes osm uzavřelo obchodování se ziskem. Dva tituly stagnovaly a zbylé tři ztrácely.

Nejvýraznější zhodnocení si připsaly cenné papíry společnosti ČEZ. Jejich cena stoupla o 1,26 procenta na 643 Kč. "Titul se do konce měsíce bude obchodovat s nárokem na dividendu ve výši 52 Kč a přes citelný růst kurzu z poslední doby nadále nabízí nadprůměrný dividendový výnos přes osm procent," poznamenal makléř Fio banky David Brzek.

Více než jednoprocentní nárůst zaznamenaly také akcie telekomunikační firmy O2 Czech republic a likérky Stock. Emise O2 zpevnila o 1,22 procenta na 291,50 koruny, cenné papíry Stocku zdražily o 1,1 procenta na 83 Kč.

Naopak mezi ztrátové tituly se zařadila banka Erste či Česká zbrojovka. Akcie bankovní skupiny Erste odevzdaly 0,64 procenta na závěrečných 867 Kč. "Titul po silném růstu z první poloviny května nemá aktuálně sílu k dalšímu posunu na vyšší hodnoty a v posledních dnech mírně korigoval nebo se pohyboval do strany," zhodnotil vývoj Brzek. Cenné papíry České zbrojovky po poklesu o 1,15 procenta uzavřely obchodování s kurzem 428 Kč.

Akcie na pražské burze posílily i za celý uplynulý týden, index PX stoupl o 1,3 procenta na 1178,6 bodu. Pohybuje se tak na více než desetiletých maximech. Vyplývá to z výsledků pražské burzy. Nejvíce přidaly akcie ČEZ, největší pokles naopak postihl akcie antivirové společnosti Avast. Předchozí týden akcie stouply o 0,4 procenta.

"Pražská burza navázala v prvním červnovém týdnu na předchozí růst. Ze 13 akcií obchodovaných na pražské burze jich devět uzavřelo se ziskem, dvě nezměněné a dvě se ztrátou," řekl ČTK makléř Wood & Company Lukáš Novotný.

Nejvíce se dařilo energetického gigantu ČEZ, jehož akcie za tento týden zpevnily o tři procenta na 643 Kč. Na trhu je znát stálý zájem kupců a akcie pokračují ve stejné stoupající trajektorii, podél které se obchodují poslední dva měsíce. Příliš se tento týden nedařilo akciím společnosti Avast, které ztratily 0,4 procenta na 139,5 Kč. Akcie se tento týden obchodovaly v úzkém rozmezí kolem technické hladiny padesátidenního průměru.

Kurz české měny:

Předchozí závěr pátek kolem 17:00 Kč/EUR 25,47 25,44 Kč/USD 20,99 20,91

Zdroj: Patria Online