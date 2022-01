Koruna zpevnila k euru na 24,43 Kč/EUR, vůči dolaru stagnovala

Praha - Koruna v pondělí zpevnila vůči euru a stagnovala k dolaru. Proti pátečnímu závěru si česká měna k euru k dnešním 17:00 polepšila o šest haléřů na 24,43 Kč/EUR. K dolaru zůstala stejně jako před víkendem na 21,42 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pražská burza posílila, nahoru jí pomohly hlavně akcie Erste.

"Vzhledem k dnešnímu svátku v USA se na trzích obchoduje v nízkých objemech, akciové americké burzy jsou zavřené. Tento stav se odráží i na obchodování s českou korunou, kde se jak proti euru, tak proti dolaru obchoduje přibližně v rozmezí 12 haléřů," uvedl analytik Jaroslav Tupý ze společnosti Purple Trading.

Koruna se v prvním lednovém týdnu dostala na nejsilnější pozici k euru od podzimu roku 2012. Minulý týden pak rekordy vylepšovala a ve středu se podle údajů Patria Online dostala až na kurz 24,33 Kč/EUR, což byla nejsilnější úroveň od poloviny září 2012.

"Koruna se uklidnila po týdnech posilování a následném dočasném oslabení. Ke zklidnění na koruně přispělo to, že guvernér České národní banky (ČNB) Jiří Rusnok prohlásil, že si dovede těžko představit, že by základní úroková sazba, která je nyní 3,75 procenta, šla až nad pět procent. To částečně zchladilo ochotu trhu nakupovat korunu," poznamenala ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová.

Poptávka zahraničních investorů po koruně podle ní znovu naroste s tím, jak se bude blížit další zvýšení sazeb ČNB. "Oddechový čas koruny brzy skončí a za měsíc čekáme korunu silnější než dnes," dodala.

Burzovní iindex PX v pondělí stoupl o 0,30 procenta na 1448,76 bodu. K růstu pomohly burze hlavně akcie bankovní skupiny Erste. Burza se dál drží na nejsilnější úrovni od 3. září 2008, na kterou se dostala minulý týden. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Posílení si připsala většina hlavních emisí pražské burzy. Nejvýrazněji zdražily akcie České zbrojovky (CZG), a to o 1,98 procenta na 514 korun. K růstu burzy výrazně pomohly cenné papíry Erste, které zaznamenaly druhý nejvýraznější růst po CZG a zároveň patřily k nejobchodovanějším. Posílily o 1,35 procenta na 1088,50 koruny.

Vyššímu růstu naopak bránilo oslabení akcií energetické firmy ČEZ a Komerční banky, které stejně jako Erste patřily k nejobchodovanějším. Cenné papíry ČEZ odepsaly 0,18 procenta na 811 korun a cenné papíry Komerční banky 0,41 procenta na 981 korun. Největší propad postihl akcie firmy Photon Energy, která se zabývá stavbou solárních elektráren. Zlevnily o 2,99 procenta na 39 korun.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Pondělí kolem 17:00 Kč/EUR 24,49 24,43 Kč/USD 21,42 21,42

Zdroj: Patria Online