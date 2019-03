Praha - Koruna dnes znovu stagnovala vůči euru na 25,75 Kč/EUR. Česká měna vyčkává před čtvrtečním zasedáním bankovní rady ČNB. Podle analytiků je zvýšení úrokových sazeb nejisté. K dolaru dnes koruna oslabila o deset haléřů, v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 22,82 Kč/USD. Pražská burza dnes oslabila. Index PX klesl o 0,18 procenta na 1074,35 bodu. Ztráty burzy mírnilo posílení akcií tabákové firmy Philip Morris ČR.

Analytici oslovení ČTK míní, že pokud rada ČNB nezvýší úrokové sazby ve čtvrtek, učiní tak na zasedání v květnu. Pro růst sazeb hovoří podle ekonomů slabá koruna a vývoj na trhu práce, proti ovšem nejistoty ohledně vývoje v zahraničí, především brexit nebo zhoršení výhledu vývoje německé ekonomiky.

Ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová se domnívá, že se sazby nezvýší. "A to je důvod, proč má podle nás koruna do dalších dnů mnohem víc prostoru k oslabení než k posílení," uvedla.

Pražská burza dnes oslabila. Index PX klesl o 0,18 procenta na 1074,35 bodu. Ztráty burzy mírnilo posílení akcií tabákové firmy Philip Morris ČR, která dnes zveřejnila údaje o růstu svého zisku za minulý rok. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Společnost Philip Morris ČR ráno oznámila, že loni jí stoupl čistý zisk meziročně o desetinu na 3,8 miliardy korun. Firma také navrhuje vyplatit hrubou dividendu 1600 korun, zatímco za rok 2017 činila jen 1080 korun. Po těchto zprávách zaznamenaly akcie podniku nejvýraznější růst i největší objem obchodů z hlavních emisí pražské burzy. Cenné papíry firmy posílily o 5,10 procenta na 15.660 korun, což je nejvyšší cena akcií Philip Morris ČR od loňského května.

Většina hlavních emisí pražské burzy ale dnes oslabovala, nebo stagnovala. Mezi oslabujícími byly i akcie Komerční banky a energetické firmy ČEZ, které patřily k nejobchodovanějším emisím. Akcie Komerční banky zlevnily o 1,52 procenta na 941,50 koruny a akcie ČEZ o 1,10 procenta na 541,50 koruny. Největší ztráty postihly cenné papíry výrobce nápojů Kofola, které oslabily o 1,60 procenta na 307 korun.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,75 25,75 Kč/USD 22,72 22,82

Zdroj: Patria Online