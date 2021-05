Koruna významně posiluje k dolaru, k němuž je nyní nejsilnější za tři roky

Praha - Koruna v posledních dnech a týdnech posiluje k americkému dolaru, k němuž je nyní nejsilnější za tři roky. Od začátku měsíce posílila z 21,50 Kč/USD na dnešních 21,20 Kč za dolar. Nejníže se kurz proti dolaru dostal ve středu, a to na 20,98 Kč/USD. ČTK to dnes řekl analytik Purple Trading Štěpán Hájek.

Mimo rostoucí atraktivitu české měny jde podle něj o oslabení dolaru na světových trzích. "Ten bude oslabovat i nadále, jelikož se ekonomická data ve světě vylepšují a investoři nevidí důvod držet bezpečný americký dolar. Koruna by tak mohla v nejbližších dnech překonat psychologickou úroveň 21 Kč/USD, kde lze však očekávat krátkodobý odraz. Ale udržení klesajícího trendu by neměla tato úroveň ohrozit," odhadl Hájek.

Dolar oslabil proti koruně od konce letošního března o pět procent a je na nejslabší úrovni od roku 2018, doplnil ředitel Raiffeisen investiční společnosti Jaromír Sladkovský. Vývoj dolaru bude teď podle něj významně záviset na signálech americké centrální banky (Fed) a jejích plánech na případné dřívější než očekávané zvyšování sazeb v USA. Poptávce po koruně, a tedy růstu její ceny, významně pomáhá meziroční růst spotřebitelských cen a skutečnost, že Česká národní banka (ČNB) byla v minulosti jednou z mála centrálních bank, která se nebála zvedat sazby, dodal.

Koruna posílila podle Sladkovského obdobně proti euru ze stejných důvodů. "To není příliš dobrá zpráva pro exportéry, neboť se sníží jejich výnosy z prodejů zboží a služeb v zahraničí po přepočítání do koruny, pokud nejsou proti nenadálým kurzovým pohybům zajištěni. Pro nás, co se chystáme i v době 'covidového šílenství' do zahraničí, naše nákupy a pobyt v cizině silná koruna mírně zlevní," podotkl.

Koruna dnes zpevnila k euru i dolaru

Česká měna dnes zpevnila k oběma hlavním světovým měnám. K 17:00 posílila oproti předchozímu závěru k euru o šest haléřů na 25,49 Kč/EUR a k dolaru o čtyři haléře na 21,11 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Koruna se tak nadále drží k euru na nejsilnější úrovni od začátku loňského března, kdy se v Česku objevily první případy nemoci covid-19.

Analytici dnes v souvislosti s vývoji kurzů na měnových trzích uváděli, že po úterních údajích o české inflaci byly ve středu zveřejněná také čísla inflace v USA. Růst cen ve Spojených státech amerických citelně zrychlil, míra inflace v dubnu vystoupila na 4,2 procenta. "Dolar dnes vůči euru neměl jasný trend a pohupoval se ze strany na stranu," popsal vývoj kurzů analytik Komerční banky Michal Brožka.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,55 25,49 Kč/USD 21,15 21,11

Zdroj: Patria Online

Pražská burza opět změnila směr, index PX klesl o 0,44 procenta

Pražská burza dnes opět změnila směr a klesla. Index PX se snížil o 0,44 procenta na 1105,41 bodu. Více než dvě procenta ztratily akcie softwarové firmy Avast, které se dnes poprvé obchodovaly bez nároku na dividendu. Dolů šly také cenné papíry energetické společnosti ČEZ a Erste Bank. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna posílila k euru i dolaru.

Po středečních výprodejích na amerických akciových trzích dnes výrazně klesaly také západoevropské burzy, upozornil makléř Fio banky David Brzek. "Praha měla oproti trhům v západní Evropě trochu poklidnější vývoj a rozdíl mezi denním minimem a maximem nebyl tak výrazný," dodal.

Akcie Avastu oslabily o 2,22 procenta na 132,30 koruny. Za poklesem vedle ukončení vyplácení dividendy byla podle makléře Wood&Company Ronalda Schuberta také slabá výkonnost technologických akcií v Evropě.

"Z prodejního tlaku se překvapivě vymanily české banky," podotkl Schubert. Cenné papíry Komerční banky si polepšily o 0,74 procenta na 682 korun a Monetě Money Bank vzrostly o 0,20 procenta na 75,50 Kč. Akcie Erste Bank naproti tomu ubraly 0,27 procenta na 818,60 koruny.

Oslabily také cenné papíry ČEZ o 0,16 procenta na 607 korun. Vysoko se sice drží ceny elektrické energie, ale také povolenek k vypouštění oxidu uhličitého, poukázal Schubert. "Zraky investorů se budou upírat k datu 20. května, kdy společnost ČEZ oznámí výši dividendy za rok 2020 a spekuluje se, že by mohla akcionářům vyplatit až 60 korun na akcii," doplnil.