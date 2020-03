Koruna výrazně ztrácela, pražská burza dál padá

Praha - Koruna dnes výrazně ztrácela, oslabovat začala pozdě odpoledne. Poprvé od června 2015 se česká měna dostala k euru nad 27,50 Kč/EUR. Kolem 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 27,67 koruny za euro. Vůči dolaru pak česká měna poprvé od ukončení devizových intervencí České národní banky v dubnu 2017 překonala hranici 25 korun za dolar. Pražská burza dál padá a zůstává nejníže za 11 let. Index PX dnes klesl o 6,48 pct na 690,37 bodu. Akcie Monety ztratily 17 pct, klesly i další banky.

Denní minimum vůči euru měla koruna dokonce nad 27,90 Kč/EUR. Výrazně se tak přiblížila hranici 28 korun za euro. Nad ní byla naposledy v lednu 2015. Nad 27 korun za euro poslaly českou měnu už v pondělí vládní kroky proti šíření nového typu koronaviru.

Člen rady České národní banky Tomáš Holub řekl agentuře Bloomberg, že pokud by výprodej měny zašel příliš daleko, stálo by za zvážení, zda by centrální banka neměla intervenovat.

"Samozřejmě, že ČNB trhu nesdělí úroveň, která by byla pro centrální bankéře spouštěčem. Podle našeho názoru by ale atakování hladiny 28 Kč/EUR minimálně silné verbální vyjádření vyvolat mohlo," uvedl hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek.

Také podle analytika Patria Finance Tomáše Vlka vedou výrazné ztráty koruny ke spekulacím, zda ČNB nesáhne k intervencím. "Na jednu stranu nyní slabší koruna ekonomice, a tedy i bance, vyhovuje díky uvolňování měnových podmínek. Tempo oslabování je však extrémně strmé a mohlo by samo o sobě nabalovat další výprodeje měny. Třeba pro zajištěné firmy nic dobrého," uvedl. Navíc by podle něj zisk z prodeje části vysokých devizových rezerv mohl pomoci státnímu rozpočtu.

Bankovní rada ČNB na mimořádném jednání v pondělí snížila jednomyslně základní úrokovou sazbu o 0,5 procentního bodu na 1,75 procenta. Tímto krokem vrátila sazby na úroveň před loňským květnem. Naposledy centrální banka snížila sazby o půl procentního bodu v únoru 2009, v době světové finanční krize.

Pražská burza v obavách z dopadů šíření nového koronaviru na ekonomiku dál padá a zůstává na nejnižších hodnotách za 11 let. Index PX dnes klesl o 6,48 procenta na 690,37 bodu. Akcie Monety Money Bank ztratily 17 procent, výrazně šly dolů i cenné papíry dalších bank. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna poprvé od června 2015 oslabila nad 27,50 Kč/EUR a prvně za téměř tři roky překonala hranici 25 Kč/USD.

"Ani dnes si pražská burza neoddychla od poklesů v rámci probíhající finanční krize," podotkl makléř Fio banky Josef Dudek. Propad dnes zrychlil z úterních 3,01 procenta a hodnota indexu PX je nadále nejníže od března 2009, kdy panovala hospodářská krize.

Akcie Monety ztrácely poté, co vedení banky rozhodlo kvůli nejistým podmínkám na trhu pozastavit výplatu dividendy ze zisku za rok 2019. Klesly o 17 procent na 49,80 koruny. Z dalších bankovních emisí Erste Bank ubrala 8,68 procenta na 443,80 koruny a Komerční banka si pohoršila o 7,24 procenta na 485,60 Kč.

"ČEZ neudržel denní zisky, když se obchodoval až u 397 Kč a nakonec oslabil," uvedl Dudek. Cenné papíry energetické firmy zlevnily o 1,58 procenta na 374 korun. Výrazněji ztrácely akcie antivirové firmy Avast o 7,39 procenta na 81,50 koruny a pojišťovny VIG o 4,93 procenta na 385,80 Kč.

Stagnovaly cenné papíry výrobce netkaných textilií PFNonwovens, které zakončily na úterní závěrečné hodnotě 538 korun.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 27,11 27,67 Kč/USD 24,72 25,68

Zdroj: Patria Online