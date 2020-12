Koruna v úvodu týdne zpevnila vůči euru i dolaru

Praha - Koruna v úvodu nového týdne posilovala. Vůči euru zpevnila česká měna ve srovnání s pátečním závěrem o pět haléřů na 26,32 Kč/EUR. K dolaru si pak polepšila o deset haléřů, kolem 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 21,68 Kč/USD. Pražská burza dnes posílila, PX stoupl o 1,37 pct na 981,78 bodu. Nahoru ho táhly hlavně Erste, KB a Avast. Ztratila jen Kofola, akcie O2 stagnovaly.

"Finanční trhy si v úvodu týdne nenechaly zkazit náladu nekonečnými jednáními o brexitu," uvedl analytik Komerční banky František Táborský. Optimismus byl vidět i v regionu, vedle koruny posilovat také polský zlotý i maďarský forint.

Táborský ale upozorňuje, že česká měna si své zisky vybrala již v minulém týdnu a pro další pohyb bude muset počkat na nový impuls, který by tento týden mohla poskytnout centrální banka či případný vývoj dohody o brexitu. "Do té doby však stabilní úrokové sazby na trhu a klidné vnější prostředí nenabízí podle nás příliš důvodů k akci. I přes to ale zůstáváme pro další pohyb koruny lehce optimističtí," dodal.

Hlavní ekonom Next Finance Vladimír Pikora míní, že koruna se moc nehýbá, jakoby měla už svátky. "Na jednu stranu by mohla sílit kvůli vakcíně, ale jestli je pravda, že směřujeme do pátého stupně PES, tak by ji k silnějším hodnotám tlačil jen blázen," podotkl.

Pražská burza v úvodu týdne posílila, index PX stoupl o 1,37 procenta na 981,78 bodu. Dařilo se většině emisí v čele s Erste Bank, jejíž akcie si polepšily téměř o tři procenta. Z předních emisí rostly výrazněji i Komerční banka a technologická firma Avast. Ztráty si dnes připsala pouze Kofola, cenné papíry operátora O2 stagnovaly. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Pozitivně zahájily nový týden i západoevropské akciové trhy. "Kromě zpráv o pokroku v přípravě očkování proti koronaviru a nových obrysech stimulačního balíku v USA, investoři nadále věří, že pokračující jednání mezi EU a Británii můžou nakonec přinést dohodu. V pozitivním sentimentu posilovala taktéž pražská burza," podotkl Josef Dudek z Fio banky. Podobně jako na západoevropských burzách se dařilo především bankovnímu sektoru.

Erste Bank dnes získala 2,86 procenta na 662,20 koruny, Komerční banka 1,45 procenta na 628 korun a Moneta Money Bank 0,46 procenta na 66,20 koruny. Výraznější zisky si připsala také firma Avast, jejíž cenné papíry se zhodnotily o 1,83 procenta na 144,50 Kč. Energetická společnost ČEZ si připsala 0,32 procenta na 466,50 Kč.

Z menších emisí se nejvíce dařilo likérce Stock, jejíž akcie zdražily o více než dvě procenta na 75,40 koruny. Tabáková společnost Philip Morris končila obchodování výše o 1,22 procenta na 14.980 korun.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,37 26,32 Kč/USD 21,78 21,68

Zdroj: Patria Online